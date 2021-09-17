Versli Lietuva: страна могла бы переориентироваться с Китая на Тайвань

В связи с тем, что литовско-китайские отношения накаляются, Агентство поощрения бизнеса и экспорта Versli Lietuva считает, что экспорт страны, который ране приходился на китайский рынок, может быть частично направлен на тайваньский.
По словам руководителя экспортного отдела агентства Расы Уждавините, литовские компании могут воспользоваться благоприятно складывающимися отношениями с Тайванем и выйти на этот рынок.
«Тайваньский рынок может стать еще лучший возможностью в китайском контексте, поскольку он намного меньше, а это означает, достаточно быструю возможность замены рынка для наших предпринимателей, чтобы переориентироваться и стать более серьезными партнерами», – заявила во вторник журналистам Р. Уждавините.
«На сегодняшний Тайвань уже является очень серьезным и приоритетным рынком в области промышленных лазеров — за семь месяцев этого года мы экспортировали на Тайвань лазеров на 2 млн евро», – сообщила она.
Структура экспорта литовского происхождения в Китай и Тайвань схожа. Туда экспортируются древесина и изделия из нее экспортируются, оптические приборы — в основном лазеры, химическая продукция.
По словам Р. Уждавините, сейчас было бы благоприятное время для прихода в Тайвань литовских производителей продуктов питания, напитков и текстиля, есть возможности для развития электронной коммерция.
«По нашим оценкам, даже если бы существовали более серьезные экономические санкции, которых еще нет, а сегодняшний экспорт товаров литовского происхождения в Китай остановился, то влияние этого составило бы около 70 млн. евро. В 2020 году Литва экспортировала товаров в Китай на 316 млн. , из которых 244 миллиона евро составили товары литовского происхождения», – сказала Р. Уждавините.
В этом году дипломатические отношения Литвы с Тайванем укрепились — в июле Тайвань объявил об открытии отдельного от Китая представительства в Литве, в названии которого будет использовано неофициальное название острова.
Китай выступает против использования названия «Тайвань» и любого использования этого слова, чтобы не придавать острову международной легитимности.