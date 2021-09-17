Versli Lietuva: страна могла бы переориентироваться с Китая на Тайвань

«На сегодняшний Тайвань уже является очень серьезным и приоритетным рынком в области промышленных лазеров — за семь месяцев этого года мы экспортировали на Тайвань лазеров на 2 млн евро», – сообщила она.

Структура экспорта литовского происхождения в Китай и Тайвань схожа. Туда экспортируются древесина и изделия из нее экспортируются, оптические приборы — в основном лазеры, химическая продукция.

По словам Р. Уждавините, сейчас было бы благоприятное время для прихода в Тайвань литовских производителей продуктов питания, напитков и текстиля, есть возможности для развития электронной коммерция.

«По нашим оценкам, даже если бы существовали более серьезные экономические санкции, которых еще нет, а сегодняшний экспорт товаров литовского происхождения в Китай остановился, то влияние этого составило бы около 70 млн. евро. В 2020 году Литва экспортировала товаров в Китай на 316 млн. , из которых 244 миллиона евро составили товары литовского происхождения», – сказала Р. Уждавините.

В этом году дипломатические отношения Литвы с Тайванем укрепились — в июле Тайвань объявил об открытии отдельного от Китая представительства в Литве, в названии которого будет использовано неофициальное название острова.

Китай выступает против использования названия «Тайвань» и любого использования этого слова, чтобы не придавать острову международной легитимности.