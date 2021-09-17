Генсек ООН: худшие последствия изменения климата только впереди

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает страны значительно сократить объемы выбросов в атмосферу, иначе мир столкнется с еще более негативными последствиями климатических изменений. Об этом он заявил в послании к Всемирной метеорологической организации в связи с публикацией доклада по климату, сообщает ТАСС.

«Число пожаров, наводнений, а также экстремальные погодные явления повсеместно нарастают. Эти изменения являются лишь началом грядущего худшего, — сказал Антониу Гутерриш. — Последствия будут катастрофическими. У нас нет времени. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить дальнейший необратимый ущерб».

По мнению генсека, 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в ноябре в Глазго, должна стать поворотным моментом.

«Пока не будет немедленных, быстрых и масштабных сокращений парниковых выбросов, мы не сможем сдержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса», — отметил Гутерриш. По его словам, все страны должны добиться нулевых выбросов к середине этого столетия и представить для достижения этого надежные, долгосрочные стратегии. «Мы хотим, чтобы все страны представили более перспективные программы по сокращению выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году по сравнению с уровнями 2010 года», — заявил Антониу Гутерриш.