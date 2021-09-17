В России проходят выборы в Госдуму

Для участия в выборах в Госдуму РФ зарегистрированы 14 партий с 3812 кандидатами и 2020 кандидатов по одномандатным округам.

Всего выберут 450 депутатов — половину от партий, другую половину по одномандатным округам.

Кроме того, в ряде регионов выберут высших должностных лиц субъектов страны — в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях).

В 39 субъектах, состоится голосование за депутатов законодательных собраний. В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии глав субъектов выберут депутаты собраний по представлению президента.

Отметим, накануне в России заявили о вмешательстве США в электоральный процесс в преддверии выборов в Госдуму.