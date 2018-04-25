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Верховный суд США разрешил Белому дому ужесточить выдачу грин-карт предполагаемым нахлебникам

  • Фото facebook.com

Верховный суд США позволил администрации Дональда Трампа ужесточить правила выдачи разрешений на постоянное пребывание в стране (грин-карт) людям, которые, по мнению властей, рассчитывают воспользоваться программами социальной и медицинской поддержки от государства.

Нововведения поддержали пятеро судей, четверо выступили против.

В соответствии с предложенными правилами, негативными факторами при рассмотрении заявки на получение грин-карты будут считаться пользование льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья, передает ТАСС.

Также проблемы могут возникнуть у людей, страдающих от «заболевания, которое может потребовать серьезного лечения» и «помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу». То же самое будет и в случае, если у такого человека нет достаточных средств для оплаты лечения подобного заболевания. Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий выйти на рынок труда.

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Министерство национальной безопасности США опубликовало проект новых правил в августе 2019. Юридическим основанием для нововведения стал закон об иммиграции 1882 года, позволяющий правительству США отказать в визе любому, кто находится на государственном обеспечении.

Несколько американских штатов подали в суд на администрацию президента, заявив, что предлагаемые нововведения нарушают конституцию и дискриминируют мигрантов с цветом кожи, отличным от белого. Распоряжение властей должно было вступить в силу с 15 октября 2019 года. Однако в том же месяце федеральные судьи в трех штатах запретили чиновникам отказывать в получении грин-карт легальным мигрантам. Суд в Нью-Йорке заблокировал распоряжение Белого дома.

Белый дом приветствовал позицию Верховного суда, особо выделив его положительное влияние на «американских налогоплательщиков, работников и конституцию». Нововведения могут затронуть около 22 млн лиц без американского гражданства, законно находящихся в США, пишет DWThe Washington Post сообщает, что за грин-картами ежегодно обращается около 544 тысяч мигрантов, а изменения могут затронуть 382 тысячи человек.

Прошлой осенью Трамп также подписал указ, который ограничивает въезд в страну для иммигрантов без медицинской страховки или средств на покрытие медицинских расходов. Иностранцам дается 30 дней после въезда в США на предоставление медстраховки или доказательства платежеспособности. Правило распространяются на иностранцев, ходатайствующих об иммиграции в США из-за границы, но не на тех, кто уже находится в стране.

24 января в силу вступил запрет на «родильный туризм»: выдачу туристических виз в США иностранкам, которые приезжают в страну за автоматическим гражданством для своего будущего ребенка. В теории, запрет не касается беременных женщин, если они собираются в Штаты с другой целью — например, посетить больных родственников или на деловые встречи. Проходить тест на беременность соискательницам виз не придется.

Реализацию этого запрета осложняет тот факт, что туристические визы в США выдаются на длительные сроки: для россиян — до трех лет, а для граждан Украины и ряда других постсоветских стран — до 10 лет, отмечает Русская служба BBC. Не исключено, что решение властей будет расценено как дискриминация и вызовет волну судебных исков.

Роды в США популярны у обеспеченных россиян: там рожали Кристина Орбакайте, Анна Седокова, Глюкоза, Ляйсан Утяшева, Ольга Шелест и многие другие. Однако основной поток «туристок» приходится на азиатские страны.

В Госдепартаменте новые правила объяснили соображениями национальной безопасности: лазейкой якобы пользуются иностранцы и организации, которые могут быть нежелательными и опасными для страны. Однако представители Госдепа не смогли назвать ни одного случая, когда отдельные террористы или группировки организовывали роды в США.

NEWSru.com

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