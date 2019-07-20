Ветряные установки в море могут быть у Швянтойи

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На принадлежащей Литве территории в Балтийском море можно оборудовать ветряные турбины мощностью около 3,35 гигаватт, а лучшее место для развития ветряного парка – в 30 км от берега рядом со Швянтойи, недалеко от границы с Латвией, свидетельствует исследование ученых, проведенное по заказу министерства энергетики.

Министерство утверждает, что Институт морских исследований Клайпедского университета определил территории для развития ветряных электростанций. Исследование станет основой для развития морской ветряной энергетики в Литве.

«Морской ветер является одним из наиболее перспективных и эффективных возобновляемых энергоресурсов, и на его развитие направлены взгляды многих государств. Наша цель – заложить твердые основы для развития ветряной энергетики в Балтийском море и максимально использовать ее потенциал», – отметил в сообщении министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

3,35 гигаватта – это максимальная возможная мощность, однако конкретные сценарии будут зависеть от инфраструктуры и финансовых условий. По предварительным подсчетам, ветряные парки в Балтийском море может начать производство электроэнергии до 2030 года.

Министерство утверждает, что до конца 2020 года правительство должно принять решение о развитии ветряной энергетики в Балтийском море. При наличии благоприятного решения, аукционы могут быть объявлены в 2022 году.

В территориальных водах Литвы в Балтийском море пока нет ни одного ветряного парка.

BNS