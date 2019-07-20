В Испании можно обменять стакан с окурками на стакан пива

Фото twitter.com/@Taamgonet

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Мэрия Эстепоны (Малага) запустила экологическую кампанию «Берега без окурков».

Цель — очистить побережье от окурков и не допустить их попадание в воду. Чтобы окурки собирали активнее, решено было подключить пляжные кафе, рассказала представитель мэрии Сосана Арагон. Каждому, кто принесет пластиковый стакан, доверху наполненный окурками, бесплатно нальют пиво или прохладительный напиток.

Предполагается, что окурки будут собирать только в песке на пляже или в море. Но как за этим будут следить, не уточняется.

Один окурок способен загрязнить до 50 литров морской воды, заявила Арагон. А разлагается он на протяжении 10 лет.