Китай ищет способы борьбы с детской зависимостью от видеосервисов

Фото azertag.az

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Китайские родители пытаются оторвать своих детей от просмотра коротких видеороликов, в то время популярность таких платформ растет по всей стране.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Asia Times.

В начале этого года Администрация киберпространства Китая посоветовала различным китайским видеоплатформам, таким как TikTok, Kwai и Huoshan, ввести функции борьбы с зависимостью, чтобы помочь сократить количество времени, которое молодежь тратит на просмотр видео, сообщила The Paper.

В соответствии с планом, запущенным в начале июня, пользователи, которые проводят в приложении непрерывно более 90 минут, будут получать предупреждение. Приложение будет полностью заблокировано, если пользователь смотрит видео более двух часов, хотя его можно разблокировать, введя пароль.

В декабре 2018 года количество пользователей сервисов коротких видеороликов достигло 648 млн, причем 80 процентов из них — это активные пользователи.

Сунь Хунянь, директор по исследованиям подросткового возраста в Китайском центре исследования молодежи и детей, заявил, что просмотр коротких видеороликов и видеоигры являются для подростков способом сбежать от реальности. Если подростки сталкиваются с проблемами дома или в школе, они могут погрузиться в виртуальный мир, удовлетворяя там психологические потребности, которые не могут удовлетворить в реальной жизни.

Родители должны быть образцом для подражания для своих детей, добавил Сунь. Если взрослые также пристрастились к использованию гаджетов, трудно убедить детей отложить устройства в сторону. Родители, которые являются зависимыми пользователями, могут не уделять достаточно времени своим детям, что способно ухудшить их отношения.

Потребление информационных услуг в Китае в 2018 года увеличилось на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом и достигло около 5 трлн юаней.

Потребление информационных услуг в стране растет примерно вдвое быстрее ВВП и составляет более 10 процентов в конечном потреблении.