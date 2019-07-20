Благоприятные условия позволили заполнить в Европе хранилища газа

Фото с сайта lrv.lt

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Благодаря выгодным условиям для импорта сжиженного природного газа (СПГ) европейские подземные хранилища в последнюю неделю июня были заполнены почти на 70% – это на одну пятую больше, чем в июне прошлого года, сообщила литовская компания поставок электроэнергии и газа Lietuvos energijos tiekimas (LET).

По сообщению компании, летом этого года особенно выгодно импортировать СПГ по причине исторически большой разницы зимних и летних цен на газ, выгодного для покупателей избыточного предложения СПГ и прочих факторов.

В июне 2019 года на голландский индекс цен TTF на европейских газовых биржах сформировался на уровне 13,38 евро за мегаватт-час, что на 1,58 евро за мегаватт-час меньше, чем на майских фьючерсных сделках, а по сравнению с тем же периодом прошлого года голландский индекс цен TTF снизился на 38%.

В июне европейские терминалы импорта СПГ активно осуществляли погрузки. Поставщики природного газа также интенсивно используют Клайпедский терминал СПГ и благоприятный период. В июне был достигнут пик использования Клайпедского терминала, хотя ожидается, что он будет активно переваливать СПГ все лето.

LET утверждает, что рекордные запасы в газовых хранилищах являются одним из факторов, снизивших спрос покупателей, что отмечалось и в прошлом году, похоже, чем летние цены не получат возможности вырасти. Например, в прошлом году до 30% европейского спроса на газ летом составила именно дополнительная потребность в газе полупустых газовых хранилищ.

На фоне падения индексов природного газа в Европе, в конце июня разница между индексами была самой большой за последние пять месяцев и достигала почти 4,71 евро за мегаватт-час. Цена на газ на восточно-азиатском рынке выросла по причине крупных моментальных сделок, которые сигнализируют о неожиданно выросшем моментальном спросе на достаточно вялом рынке.

Хотя прохладная погода в восточной Азии сократило потребности в охлаждении помещений и соответственно определило более низкий спрос на газ, падение европейских индексов не остановили и необычайно жаркие июньские дни, а давление на цены поддерживал как импорт СПГ, так и снижение цен на каменный уголь, конкурирующий и с природным газом в сфере производства энергии.