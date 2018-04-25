Ветслужба: рыба в Куршском заливе чистая

Nuotrauka BFL/ Vytautas Petrikas

В пятницу Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ГПВСЛ) сообщила, что рыба в Куршском заливе не была загрязнена в связи со сбросом промышленных стоков с картонной фабрики Grigeo Klaipeda.

«Результаты исследования соответствовали нормам правовых актов. Не установлено загрязнений, превышающих самую высокую допустимую норму», – сообщила BNS пресс-секретарь службы Юргита Савицкайте.

По ее словам, специалисты исследовали рыбу, в Куршском заливе и в находящихся рядом водоемах.

Сообщивший первым о результатах проверки портал новостей delfi.lt информировал, что были проверены образцы судака, плотвы, сырти и леща.