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Ветслужба: рыба в Куршском заливе чистая

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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Общество

Ветслужба: рыба в Куршском заливе чистая

  • Nuotrauka BFL/ Vytautas Petrikas

В пятницу Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы (ГПВСЛ) сообщила, что рыба в Куршском заливе не была загрязнена в связи со сбросом промышленных стоков с картонной фабрики Grigeo Klaipeda.

«Результаты исследования соответствовали нормам правовых актов. Не установлено загрязнений, превышающих самую высокую допустимую норму», – сообщила BNS пресс-секретарь службы Юргита Савицкайте.  

По ее словам, специалисты исследовали рыбу, в Куршском заливе и в находящихся рядом водоемах. 

Сообщивший первым о результатах проверки портал новостей delfi.lt информировал, что были проверены образцы судака, плотвы, сырти и леща.   

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Эта проверка была проведена после того, как правоохрана заявила о досудебном расследовании в отношении Grigeo Klaipeda в связи с имевшими место загрязняющими выбросами в Куршский залив. 

Подозрения в этом расследовании предъявлены Grigeo Klaipeda как юридическому лицу и трем работникам фабрики.

Глава группы Grigeo, в которую входит фабрика, и крупнейший ее акционер Гинтаутас Пангонис ранее заявлял, что неочищенные стоки спускались через аварийную трубу. Он отметил, что не располагает данными о том, как часто это делалось. 

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