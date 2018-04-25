  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Меркель считает, что уравнять восток и запад ФРГ удастся не менее чем через полвека

Подробнее...
default image
После установки новых контейнеров в Висагинасе чище не стало

Подробнее...
default image
Наводнение в Британии: стихия ударила по центральным районам

Подробнее...
default image
Вице-министр финансов М.Тускене станет советником У. фон дер Ляйен

Подробнее...
default image
Г.Науседа поблагодарил Италию за вклад в обеспечение безопасности Балтийских стран

Подробнее...
default image
В Бельгии формально арестовали двоих каталонских сепаратистов

Подробнее...
default image
Северный поток-2: Польша объявит о наивысшем штрафе в истории

Подробнее...
default image
Western Union в Литве планирует создать 300 рабочих мест

Подробнее...
default image
Президент: Папа Римский молится за единство и благополучие нашей страны

Подробнее...
default image
Еврокомиссия вводит экстренные меры против вредителей

Подробнее...
default image
Трамп захотел на парад 9 мая в Москву

Подробнее...
default image
Литовцы и поляки согласовали церемонию перезахоронения останков участников восстания

Подробнее...
default image
Г.Науседа обещает не вмешиваться в дело Н.Венцкене

Подробнее...
default image
Владимир Зеленский: Украина - это алмаз, требующий огранки

Подробнее...
default image
Белорусам придется декларировать ввоз средств для стирки

Подробнее...
default image
М. Бартушка: объемы транзитных грузов сокращаются

Подробнее...
default image
Прокуратура: предварительное расследование действий Венцкене завершено

Подробнее...
default image
Более половины населения Земли подключено к интернету

Подробнее...
default image
Суд разрешил арестовать Н.Венцкене на два месяца

Подробнее...
default image
Мужчина случайно купил по дешевке тысячу кур и был шокирован

Подробнее...
TOP,Политика

Вице-министр финансов М.Тускене станет советником У. фон дер Ляйен

Фото finmin.lrv.lt

Заместитель министра финансов Литвы Мигле Тускене станет экономическим советником нового президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, подтвердили BNS в пятницу в Министерстве финансов Литвы.

«Вице-министр финансов М.Тускене приглашена присоединиться к команде избранного президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она станет экономическим советником», — говорится в пресс-релизе министерства.

48-летняя М.Тускене занимает пост вице-министра финансов с августа 2017 года, ранее была на должности финансового атташе представительства Литвы в Европейском союзе.

афиша

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что «гордится профессиональными достижениями и компетентностью своей коллеги, которые не только добавили вес нашей стране, но и были признаны на самом высоком уровне».

М.Тускене в течение 20 лет занимала различные должности в Министерстве финансов, представляла Литву в Европейском инвестиционном банке и Всемирном банке.

М.Тускене владеет английским, французским, немецким и русским языками.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600