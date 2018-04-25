Вице-министр финансов М.Тускене станет советником У. фон дер Ляйен

Заместитель министра финансов Литвы Мигле Тускене станет экономическим советником нового президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, подтвердили BNS в пятницу в Министерстве финансов Литвы.
«Вице-министр финансов М.Тускене приглашена присоединиться к команде избранного президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она станет экономическим советником», — говорится в пресс-релизе министерства.
48-летняя М.Тускене занимает пост вице-министра финансов с августа 2017 года, ранее была на должности финансового атташе представительства Литвы в Европейском союзе.
Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что «гордится профессиональными достижениями и компетентностью своей коллеги, которые не только добавили вес нашей стране, но и были признаны на самом высоком уровне».
М.Тускене в течение 20 лет занимала различные должности в Министерстве финансов, представляла Литву в Европейском инвестиционном банке и Всемирном банке.
М.Тускене владеет английским, французским, немецким и русским языками.
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