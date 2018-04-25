Вице-министр финансов М.Тускене станет советником У. фон дер Ляйен

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что «гордится профессиональными достижениями и компетентностью своей коллеги, которые не только добавили вес нашей стране, но и были признаны на самом высоком уровне».

М.Тускене в течение 20 лет занимала различные должности в Министерстве финансов, представляла Литву в Европейском инвестиционном банке и Всемирном банке.

М.Тускене владеет английским, французским, немецким и русским языками.