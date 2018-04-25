Вильнюс будет собирать туристический сбор и через платформу Airbnb

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С февраля жителям Вильнюса, которые сдают квартиры через платформу Airbnb, не нужно будет самим собирать и переводить городу туристический сбор – все это можно будет делать через платформу резервации жилья Airbnb.

Между тем, при заказе ночевки через сайт booking.com, сбор по-прежнему будут собирать арендодатели жилья, пока эту систему менять не планируется.

Вильнюсская мэрия подписала договор с Airbnb. Согласно договору, эта компания автоматические будет собирать туристический сбор в Вильнюсе и переводить эти средства городу, сообщило самоуправление.

«Новый договор позволит Вильнюсу более эффективно собирать туристический сбор и быстрее получать более точную статистику гостиничного сектора. (…) Сотрудничество поможет обеспечить более слаженное и эффективное развитие туризма в городе», – отметила в пресс-релизе директор агентства по развитию туризма и бизнеса Go Vilnius Инга Романовскене.