Вильнюс одобрил договор о строительстве стадиона

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Вильнюсское самоуправление сегодня одобрило договор о строительстве Многофункционального спортивного комплекса в Шешкине, в котором предусмотрен и национальный стадион.

Голосование показало то, что нет никаких препятствий подписать дошовор и ждать начала строительства. Стадион вместе с другими спортивными объектами появится в Вильнюсе уже в 2023 году.

«Наконец-то, я благодарен своей политической команде, партнерам и оппозиции, которые поднимали вопросы, обсуждали, дискутировали и приложили все усилия, чтобы сделать этот проект не только реалью, но и очень нужным для города Вильнюса. Нет никаких сомнений в том, что строительство стадиона, которое длится уже более трех десятилетий, будет завершено в 2023 году, и Шешкинская гора с ее многочисленными спортивными сооружениями станет нашей чемпионской горкой », — сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Договор с Axis Industries планируется подписать в феврале. После этого начнутся работы по проектированию многофункционального комплекса, а также работы по сносу развалин старого стадиона и строительству новых объектов.

Помимо стадиона, многофункциональный спортивный комплекс будет состоять из 15 других спортивных сооружений: спортивной площадки, 6 баскетбольных залов, 3 футбольных тренировочных площадок, гандбольного, гимнастического и боксерского залов. Также будет спортивный музей, общественный центр, библиотека, детский сад.

На стадионе будет 15 тысяч мест для зрителей, гибридное покрытие стоимостью 39,2 млн евро.

Общая стоимость спортивного комплекса 93,2 млн евро. Однако потеряв финансирование ЕС и вместо этого привлекая крупнейшего инвестора частного капитала „BaltCap“ , договорено оплату произвести в течении 25 лет. Таким образом уплоченная сумма достила бы 155,9 млн евро. Но в договоре Вильнюсское самоуправление оставило за собой право все платежи произвести раньше и остаться при начальной стоимости проекта.