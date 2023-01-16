Вильнюс открывает юбилейный год: какие мероприятия нельзя пропустить в январе?

Торжественная церемония поднятия флагов святого Христофора на Ратушной площади

Флаги будут подняты тремя самыми выдающимися жителями Вильнюса, представителями разных поколений. Мероприятие состоится в 12 часов 25 января.

Выставка «Письма князя Гедиминаса в Вильнюсе»

День рождения Вильнюса отсчитывается от даты, когда название города было упомянуто в письме князя Великого княжества Литовского Гедиминаса к европейским городам. К сожалению, оригиналов этих писем не сохранилось, однако есть копия, сделанная в Риге после получения письма.

Уникальное письмо можно будет увидеть на интерактивной выставке, которая станет одним из главных событий юбилея.

Письмо будет представлено общественности 25 января в Башне замка Гедиминаса Национального музея Литвы. В честь юбилея города в этот день с 13 до 17 час. посмотреть на письмо можно будет бесплатно, позже – при покупке билета посетителя музея.

День Вильнюса во Дворце правителей Великого княжества Литовского

В день рождения города экспонаты Дворца правителей становятся еще более интересными и загадочными.

На выставке «Рассвет города Гедиминаса. Старейшее деревянное здание Вильнюса и его самые уникальные находки» можно будет увидеть фрагменты здания, стоявшего 750 лет назад на склонах Замковой горы, а также сохранившиеся до наших дней личные вещи членов свиты неизвестного правителя.

В виртуальном путешествии в древний Вильнюс в формате 3D можно будет увидеть, как выглядела замковая башня во времена князя Гедиминаса.

Малыши на мастер-классах будут рисовать вильнюсские замки, слушать легенду о Вильнюсе и исследовать прошлое.

А в познавательном спектакле «Создаем Вильнюс!» об истории города будут рассказывать не только гиды, но и… вороны.

Открытие памятника «Заветы великого князя литовского Гедиминаса Вильнюсу и Литве»

Вильнюсский клуб выступил с инициативой создания памятника в честь 700-летия со дня первого упоминания столицы Литвы в письменных источниках (25 января 1323 г. Вильнюс впервые был упомянут в письме великого князя литовского Гедиминаса).

Памятник будет установлен неподалеку от башни замка Гедиминаса, в Большом дворе восстановленного Дворца правителей Великого княжества Литовского.

Праздничный концерт музыки эпохи барокко

Вильнюс поздравит с юбилеем ансамбль Cappella Concertante Vilnense, положивший в Литве начало традиции исполнения музыки эпохи барокко.

В программе – музыка Клаудио Монтеверди, Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя и других композиторов эпохи барокко.

Концерт будет проходить в Большом ренессансном зале Дворца правителей Великого княжества Литовского. К сожалению, регистрация из-за большого числа желающих уже завершилась.

Празднование юбилея Вильнюса на Кафедральной площади

Празднование 700-го дня рождения Вильнюса будет объявлено открытым в 19:30 час. на Кафедральной площади столицы.

Организаторы приглашают совершить путешествие через 700 лет истории Вильнюса и увидеть захватывающее шоу, которым будет гордиться и Вильнюс, и вся Литва.

Вильнюсский фестиваль света

Вильнюс озарится тысячами праздничных огней. Световые инсталляции в историческом центре столицы, на вильнюсских улицах и площадях вдохнут жизнь в ночной город, согреют в разгар зимы, подчеркнут архитектуру столицы.

Известные художники будут удивлять творческими идеями, и даже темные уголки города озарятся светом.

Фестиваль будет проходить с 25 по 28 января с 18-до 23 часов ежедневно в разных местах столицы.

В этот день состоится множество интересных мероприятий. Подробнее о каждом из них можно узнать на страницах празднования юбилея столицы 700vilnius.lt

Концерты

Свет свободы над Балтией. Литовский национальный симфонический оркестр, Даля Кузнецовайте, Эрки Пехк

Концерт Владимира Тарасова в рамках выставки «Вильнюсский покер»

Праздничный концерт музыки эпохи барокко

Празднование юбилея Вильнюса на Кафедральной площади

Киноконцерт «Вильнюсский покер» и презентация трейлера фильма

Выставки

Выставка «Я живу в Вильнюсе»

Выставка «Письма князя Гедиминаса в Вильнюсе»

Экспериментальная выставка «Музыка для Вильнюса. Семь историй»

Выставка ADVENTUR

Выставка «Волк, башня и церковь. Сувениры Вильнюса»

Фестивали

Вильнюсская биеннале искусства перформанса

Вильнюсский фестиваль света

18-24 января состоится 16-й Вильнюсский фестиваль короткометражных фильмов

Другие мероприятия

Сеансы короткометражного фильма Эйтвидаса Дошкуса «Здесь был Вильнюс»

Награждение статуэтками Святого Христофора

Подробное описание всех мероприятий и расписание проведения на сайте Vilnius.lt