Вильнюс открывает юбилейный год: какие мероприятия нельзя пропустить в январе?

25 января мы будем отмечать 700-летие столицы. Город приглашает отпраздновать долгожданный юбилей не только в этот день — множество мероприятий будет проходить в течение всего января.
Специальная программа будет сопровождаться десятками концертов, выставок, фестивалей и других мероприятий для гостей разного возраста и интересов. Партнеры программы, организующие мероприятия, посвященные юбилею, раскладывают основные праздничные акценты и приглашают на мероприятиях открыть для себя молодую, яркую и культурную столицу.
Торжественная церемония поднятия флагов святого Христофора на Ратушной площади
Флаги будут подняты тремя самыми выдающимися жителями Вильнюса, представителями разных поколений. Мероприятие состоится в 12 часов 25 января.
Выставка «Письма князя Гедиминаса в Вильнюсе»
День рождения Вильнюса отсчитывается от даты, когда название города было упомянуто в письме князя Великого княжества Литовского Гедиминаса к европейским городам. К сожалению, оригиналов этих писем не сохранилось, однако есть копия, сделанная в Риге после получения письма.
Уникальное письмо можно будет увидеть на интерактивной выставке, которая станет одним из главных событий юбилея.
Письмо будет представлено общественности 25 января в Башне замка Гедиминаса Национального музея Литвы. В честь юбилея города в этот день с 13 до 17 час. посмотреть на письмо можно будет бесплатно, позже – при покупке билета посетителя музея.
День Вильнюса во Дворце правителей Великого княжества Литовского
В день рождения города экспонаты Дворца правителей становятся еще более интересными и загадочными.
На выставке «Рассвет города Гедиминаса. Старейшее деревянное здание Вильнюса и его самые уникальные находки» можно будет увидеть фрагменты здания, стоявшего 750 лет назад на склонах Замковой горы, а также сохранившиеся до наших дней личные вещи членов свиты неизвестного правителя.
В виртуальном путешествии в древний Вильнюс в формате 3D можно будет увидеть, как выглядела замковая башня во времена князя Гедиминаса.
Малыши на мастер-классах будут рисовать вильнюсские замки, слушать легенду о Вильнюсе и исследовать прошлое.
А в познавательном спектакле «Создаем Вильнюс!» об истории города будут рассказывать не только гиды, но и… вороны.
Открытие памятника «Заветы великого князя литовского Гедиминаса Вильнюсу и Литве»
Вильнюсский клуб выступил с инициативой создания памятника в честь 700-летия со дня первого упоминания столицы Литвы в письменных источниках (25 января 1323 г. Вильнюс впервые был упомянут в письме великого князя литовского Гедиминаса).
Памятник будет установлен неподалеку от башни замка Гедиминаса, в Большом дворе восстановленного Дворца правителей Великого княжества Литовского.
Праздничный концерт музыки эпохи барокко
Вильнюс поздравит с юбилеем ансамбль Cappella Concertante Vilnense, положивший в Литве начало традиции исполнения музыки эпохи барокко.
В программе – музыка Клаудио Монтеверди, Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя и других композиторов эпохи барокко.
Концерт будет проходить в Большом ренессансном зале Дворца правителей Великого княжества Литовского. К сожалению, регистрация из-за большого числа желающих уже завершилась.
Празднование юбилея Вильнюса на Кафедральной площади
Празднование 700-го дня рождения Вильнюса будет объявлено открытым в 19:30 час. на Кафедральной площади столицы.
Организаторы приглашают совершить путешествие через 700 лет истории Вильнюса и увидеть захватывающее шоу, которым будет гордиться и Вильнюс, и вся Литва.
Вильнюсский фестиваль света
Вильнюс озарится тысячами праздничных огней. Световые инсталляции в историческом центре столицы, на вильнюсских улицах и площадях вдохнут жизнь в ночной город, согреют в разгар зимы, подчеркнут архитектуру столицы.
Известные художники будут удивлять творческими идеями, и даже темные уголки города озарятся светом.
Фестиваль будет проходить с 25 по 28 января с 18-до 23 часов ежедневно в разных местах столицы.
В этот день состоится множество интересных мероприятий. Подробнее о каждом из них можно узнать на страницах празднования юбилея столицы 700vilnius.lt
Концерты
Свет свободы над Балтией. Литовский национальный симфонический оркестр, Даля Кузнецовайте, Эрки Пехк
Концерт Владимира Тарасова в рамках выставки «Вильнюсский покер»
Праздничный концерт музыки эпохи барокко
Празднование юбилея Вильнюса на Кафедральной площади
Киноконцерт «Вильнюсский покер» и презентация трейлера фильма
Выставки
Выставка «Я живу в Вильнюсе»
Выставка «Письма князя Гедиминаса в Вильнюсе»
Экспериментальная выставка «Музыка для Вильнюса. Семь историй»
Выставка ADVENTUR
Выставка «Волк, башня и церковь. Сувениры Вильнюса»
Фестивали
Вильнюсская биеннале искусства перформанса
Вильнюсский фестиваль света
18-24 января состоится 16-й Вильнюсский фестиваль короткометражных фильмов
Другие мероприятия
Сеансы короткометражного фильма Эйтвидаса Дошкуса «Здесь был Вильнюс»
Награждение статуэтками Святого Христофора
Подробное описание всех мероприятий и расписание проведения на сайте Vilnius.lt