В день рождения столицы- бесплатный общественный транспорт

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В честь дня рождения столицы весь общественный транспорт в Вильнюсе 25 января будет возить пассажиров бесплатно.

Кроме того, в часы главных праздничных мероприятий, с 18:00 до 21:30 час., будут чаще курсировать автобусы скорых маршрутов 1G, 4G и 6G, а также автобусы 10, 22, 33, 43, 52 и 53 и троллейбусы маршрутов 2, 3, 4 и 17. В эти же часы автобусы маршрута 4G будут дополнительно останавливаться на остановке Rinktinės. Подробности на vilnius.lt

Следует учитывать, что 25–28 января с 18 до 23 будет проходить Фестиваль света, во время которого в центре города будет ограничиваться движение.