В Германии предъявлены обвинения по делу «Граждан Рейха», готовивших госпереворот

В обвинении сказано, что группа заговорщиков была сформирована не позднее середины января 2022 года.

Обвиняемые были арестованы 13 апреля 2022 года и с тех пор находятся в следственной тюрьме.

7 декабря 2022 года генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что полиция Германии провела операцию по задержанию ультраправых активистов, которые, согласно материалам следствия, планировали теракт в Бундестаге – германском парламенте. В общей сложности были арестованы 25 человек. Операция стала одной из крупнейших в истории ФРГ. В ней участвовало около 3000 стражей порядка, включая спецподразделения по борьбе с террором. Были одновременно проведены обыски по 130 адресам по всей Германии.

В заявлении прокуратуры отмечалось, что заговорщики значительно продвинулись в планировании вооруженного нападения на парламент. СМИ писали, что неонацисты намеревались убить канцлера Олафа Шольца

По данным следствия, у радикальной группировки «Граждане Рейха» есть сторонники, в том числе, в составе германской армии. «Граждане Рейха» отказывают политической системе ФРГ в легитимности и выступают за свержение власти с помощью вооруженного переворота.

Среди подозреваемых оказался 71-летний принц Генрих фон Ройс, наследник рода, правившего в Тюрингии. Предполагается, что именно он должен был возглавить Германию в случае успеха путча.