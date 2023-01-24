Литва, Латвия и Эстония обсуждают совместные действия по развитию туристических потоков

По словам вице-министра, чрезвычайно важно единство стран Балтии в борьбе с глобальными трудностями, создании планов на будущее, развитии туризма. Часто туристы, особенно из дальних регионов, за одну поездку посещают не одну, а все три страны Балтии, поэтому крайне важно создать общий образ региона, разделить обязанности при участии в международных выставках, бизнес-миссиях.

По прогнозам Всемирной туристской организации ООН на 2023 г., озвученным в начале этого года, показатели турпотоков в мире могут достигнуть 80-95 % допандемического уровня. Ожидается, что туристы будут все чаще искать соотношение цены и качества и путешествовать ближе к дому из-за сложившихся экономических условий.

Оценивая задачи и направления туризма, на состоявшемся в Вильнюсе заседании Совместного комитета по туризму обсуждались активные действия по сотрудничеству в международных туристических организациях, выполнение правил Европейской комиссии, участие в бизнес-миссиях и туристических выставках. Большое внимание также уделяется предложению Европейской комиссии по сбору и обмену данными, касающимися услуг краткосрочной аренды жилья. Обсуждается, как страны намерены внедрять это регулирование, какое влияние оно окажет на туристические потоки, помогут ли собранные данные гармонизировать и улучшить систему сбора и обмена данными о краткосрочном жилье и повысить прозрачность сектора.

По данным Евростата, страны Евросоюза по количеству ночевок туристов в прошлом году почти достигли допандемического уровня (всего 2,7 млрд ночевок, или на 5,6% меньше, чем в 2019 году). Больше всего восстановился местный туризм, который уже вырос на 0,7 % превысив допандемический уровень, в то время как международный туризм по-прежнему меньше на 12,6 %.

За 11 месяцев 2022 г. в Литву прибыло около 3,49 млн туристов, в том числе иностранцев — 1 056 782. В 2022 г. больше всего туристов приехало из Латвии, Польши и Германии. Лидерами по росту посещения в прошлом году стали Южная Корея и Израиль.