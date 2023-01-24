США и Израиль начали крупнейшие в истории учения — CNN

По данным высокопоставленного представителя Пентагона, к учениям будут привлечены 6500 военнослужащих США и 1100 солдат Израиля.

Возглавит маневры Центральное командование США (CENTCOM).

Отмечается, что Juniper Oak являются четким сигналом Ирану и демонстрируют прочность союза США и Израиля. Они проходят на фоне высокой напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Напомним, в январе Япония и Индия начали первые совместные учения ВВС, которые продлятся до 26 января.