Россия отказалась от переговоров с США по ядерному оружию

По его словам, причина — в «обстановке», которая на данный момент «не располагает» к консультациям, а также «эскалационном тренде», который, по мнению МИДа, наблюдается в риторике США.

«Нас постоянно провоцируют, — пожаловался замминистра. — Они ожидают, что наша реакция в какой-то момент приведет к некому «срыву».

В августе российский МИД объявил, что приостанавливает выполнение ключевого пункта ДСНВ: американским инспекторам был закрыт доступ на ядерные объекты, которые регулируются соглашением. МИД ссылался на то, что и российские наблюдатели ограничены в своих правах: из-за санкций нет нормального авиасообщения, не выдаются визы, государства — союзники США закрывают свое воздушное пространство. С 2011 по 2020 год Москва и Вашингтон осуществили 328 таких проверок.

В ноябре были запланирован первый более чем за год раунд российско-американских «ядерных консультацией». Местом встречи изначально была выбрана Женева, затем — Каир. Но в последний момент российская делегация отказалась участвовать в переговорах без объяснения причин.

Подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым договор СНВ-3 был продлен на пять лет в феврале 2021 года — спустя несколько дней после того, как Джо Байден получил полномочия президента. Договор запрещает России и США иметь больше 1550 единиц ядерного оружия.