Зеленский: ждем Patriot, присматриваемся к Abrams

Фото president.gov.ua

Украина ожидает поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые были обещаны ранее, и уже присматривается к танкам Abrams. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам конференции торгово-промышленных палат американских штатов, сообщает Unian.net

Украина ожидает поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые были обещаны ранее, и уже присматривается к танкам Abrams. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам конференции торгово-промышленных палат американских штатов.