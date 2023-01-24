Зеленский: ждем Patriot, присматриваемся к Abrams

Украина ожидает поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые были обещаны ранее, и уже присматривается к танкам Abrams. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам конференции торгово-промышленных палат американских штатов, сообщает Unian.net
Украина ожидает поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые были обещаны ранее, и уже присматривается к танкам Abrams. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам конференции торгово-промышленных палат американских штатов.
«Глобальная свобода давно имеет дефицит глобальных побед. Украина вместе с Америкой вместе с нашими партнерами этот дефицит удовлетворяет», – заявил президент.
Зеленский отметил, что после окончания войны Украина сможет предложить американскому бизнесу много интересных про ектов для реализации. Уже сейчас началось сотрудничество с компаниями JP Morgan, Goldman Sachs, Starlink и Westinghouse.
«Ваши блестящие оборонительные системы, как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams», – добавил президент.