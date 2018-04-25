Вильнюс приближается к Ширвинтос

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Анализируя развитие Вильнюса в направлении Укмерге, в качестве одного из факторов, имеющих наибольшее влияние, надо выделить стратегическое планирование инфраструктуры. В процессах развития особенно важно проектирование новой окружной дороги вблизи Майшягалы, которая пойдет в направлении Шумска и Вевиса. Новая окружная дорога с развитием и расширением Вильнюса в будущем, когда город можно будет объехать, облегчит сообщение, позволит уменьшить большие транспортные потоки.

Не менее стратегически важным фактором, обеспечивающим действенное развитие города, является обновление окружающей среды, что в контексте развития Вильнюса происходит гораздо медленнее. Давайте посмотрим, что нового происходит вокруг Вильнюса в направлении Ширвинтос. На полпути из Вильнюса в Ширвинтос расположен один из старейших населенных пунктов Вильнюсского района – Майшягала, который тоже хорошеет. Здесь уже построены новая школа и торговый центр. Конечно, хотелось бы, чтобы центр Майшягалы обновлялся быстрее, не было бы развалюх, не была бы запущенной историческая торговая площадь, где ранним утром по воскресеньям собираются местные жители. Это историческое наследие, на старинном рынке приятно побывать, поэтому власть должна обратить на этот объект особое внимание и благоустроить его.

Много новостроек и в населенных пунктах Ширвинтского района – в Меджюкай, Яунюнай, Грицюнай. В двух последних формируются большие кварталы уже построенных и строящихся домов. Довелось слышать о создании частного аэродрома, что значительно оживило бы жизнь, так что эта мысль достойна осуществления.

В ходе стратегического развития регионов надо отказаться от бюрократизма, сдерживающего эти процессы, потому что данные населенные пункты являются как бы «сателлитами» вокруг магистрали Вильнюс-Паневежис в направлении Риги. Для обеспечения процессов развития было бы целесообразно уплотнить выезды с магистрали. Спуски должны быть через каждые несколько километров, потому что меняющаяся инфраструктура уже требует более удобного сообщения между массово располагающимися жилыми домами. Если думать о развитии территории между Вильнюсским и Ширвинтским районами, может быть, следовало бы подумать и об отмене статуса магистрали на этом отрезке для обеспечения безопасности населения.

Можно прогнозировать, что в ближайшие пять лет Барткушкис, Яунюнай и их окрестности могут стать жилыми районами Вильнюса. Во время дебатов может возникнуть вопрос о присоединении Вильнюсского и Ширвинтского районов к Вильнюсу. Но это только в будущем.

Самый престижный уголок Ширвинтского района – Кернаве, поселок, славящийся уникальным ландшафтом, красивыми курганами, своей историей, и поэтому движение здесь всегда оживленное. Отрадно, что Ширвинтский район может похвастать комплексом восстановленных дворов. Почти все дворы района уже восстановлены или восстанавливаются и используются по назначению. Объектами для туристов являются дворы в Барткушкисе, Шешуолеляй, Нарвидишкисе, Лапшяй. Когда историю сохраняют, а историческое наследие благоустраивают, то это очень позитивное явление как для местных жителей, так и для гостей.

Если ехать по автостраде, то неподалеку от Ширвинтос уже много лет открыта закусочная „Alinavos karčiama“, хорошо известная не только окрестным жителям, но и проезжающим по магистрали. По близости расположено пастбище оленей. Эту местность особенно любят туристы из Вильнюса. Они приезжают сюда семьями, чтобы на природе провести время, полюбоваться оленями и ламами.

Развитие района и увеличение постоянных жителей способствуют развитию ремесел и предпринимательства. В деревне Гудулине начало действовать предприятие по разведению рыбы. Здесь уже можно закупить рыбу для разведения. Создаются новые предприятия сельского туризма вблизи деревни Меджюкай. В Вилейкишкяй появились мощные теплицы, в которых выращивается клубника. Возможно, они одни из самых больших в Прибалтике, здесь создано около 120 новых рабочих мест. Как видим, Ширвинтос и Ширвинтский район, как и гласит плакат при въезде в город, хорошеют, чтобы быть более привлекательными не только для местных жителей, но и для растущего числа гостей.

Гядиминас Барейка

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