В тисках жесткой реальности

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Оценивая экономические перспективы Литвы, премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что нужно видеть реальность и накапливать бюджетные резервы. По его словам, правительство усвоило уроки кризиса 2008-2009 годов и накапливает резервы на случай ухудшения ситуации, сообщает BNS.

«Мы должны видеть реальность, накапливать бюджетные резервы, что мы и будем делать со всей ответственностью. Мы также не должны поддаваться эмоциям пытаться увеличить свои расходы, чтобы сразу достичь цели, чего естественно хочет каждый человек – быстрого, стремительного роста доходов», – сказал С. Сквернялис радиостанции Žinių radijas.

По его словам, высоким темпам роста экономики способствуют изменения налоговой системы и повышение доходов всех групп общества.

С. Сквернялис сказал, что правительство усвоило уроки кризиса 2008-2009 годов, однако подчеркнул, что экономическое благосостояние Литвы будет зависеть от того, что будет происходить в мире.

Рост экономики в первом полугодии превзошел ожидания и составил 4%. Министерство финансов в среду повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте оценка была 2,6%). Весенние прогнозы, согласно которым внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 2,4%, а в 2021 и 2022 годах – на 2,3%, не меняются.

Замедление темпов роста экономики в следующем году прогнозируют и крупные банки Литвы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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