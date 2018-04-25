Отплавались

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Завершение купального сезона в Литве омрачилось трагедией. Вода таит в себе много опасностей, и порой, казалось бы, безобидный поход на речку заканчивается трагедией.

Трагедии на воде

В минувшие выходные в Литве из разных водоемов достали семь утопленников. Представитель Департамента противопожарной безопасности и спасения Вида Шмигельскене сказала BNS, что в минувшую пятницу утром в Шилутском районе, в водоеме деревни Гайдяляй, было обнаружено тело 10-летнего мальчика, которого искали со среды.

Позже в Йонавском районе, в деревне Саленинкай, из Нерис достали тело утонувшего мужчины. В субботу в Алитусе, в озере Дидисис Дайлиде, обнаружили тело 15-летнего подростка. В воскресенье в Каунасском районе, в Домейкаве, из водоема достали тело мужчины.

В Клайпеде, у ворот в порт, перевернулась яхта. На ней было семь человек, один мужчина утонул, другого все еще ищут, еще 5 человек были спасены. По данным Клайпедской полиции, в воскресенье в Неринге море выбросило на берег тело мужчины 45–50 лет, личность покойного не установлена. Панявежская полиция сообщила, что в водоеме в Скапишкисе было обнаружено тело женщины.

Купальный сезон завершен

На девяти столичных пляжах официально завершился купальный сезон. Этим летом не удалось избежать трагических происшествий – вода унесла не одну жизнь.

По подсчетам спасателей, с 1 июня по 15 сентября на вильнюсских общественных пляжах были спасены 32 утопающих, из них 23 — дети. Первая медицинская помощь была оказана 166 раз, из них 85 раз – детям. Для неосторожных отдыхающих три раза приходилось вызывать скорую медицинскую помощь.

В ближайшее время муниципальные предприятия планируют привести территории в порядок и начать подготовку к развитию и обновлению инфраструктуры пляжей к 2020 году.

Купальный сезон начинается 1 июня и заканчивается 15 сентября.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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