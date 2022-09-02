«Вильнюсская феерия»

Начальник отдела административной деятельности муниципалитета Гинтарас Леперскас в комментарии BNS сообщил, что разрешение на проведение фестиваля выдала комиссия по координации мероприятий муниципалитета.

«Однако мэрия больше не будет спонсировать мероприятие, как это было в предыдущие годы. Организаторы должны будут оплатить пошлину в размере 3648 евро, за счет собственных средств огородить территорию мероприятия, организовать изменение движения и установить необходимые дорожные и информационные знаки», — сказал Г. Леперскас.

В июле прошлого года столичный горсовет принял постановление, обязывающее создать альтернативу фейерверкам. В конце июня этого года политики планировали решить, следует ли ограничить использование фейерверков в городе и вообще запретить более мощную пиротехнику, но этот вопрос был отложен. Муниципалитет больше не использует фейерверки на своих праздниках.

По словам Министерства охраны окружающей среды, пиротехнические изделия выделяют в окружающую среду большое количество химических веществ, что увеличивает загрязнение воздуха, а из-за повышенной концентрации твердых частиц в воздухе в группе риска находятся дети и пожилые люди.

Со своей стороны мэрия предлагает отказаться от фейерверков и из-за проживающих в столице украинцев, подчеркнув, что «даже малейший взрыв вызывает у них беспокойство и чувство незащищенности».

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt