Несмотря на планы запретить использовать мощную пиротехнику в столице, Вильнюсское самоуправление выдало разрешение на проведение ежегодного фестиваля фейерверков «Вильнюсская феерия», но больше не будет его поддерживать.
Как сообщили организаторы фестиваля, компания Blikas, фестиваль пройдет 24 сентября в традиционном месте — парке Вингис.
Начальник отдела административной деятельности муниципалитета Гинтарас Леперскас в комментарии BNS сообщил, что разрешение на проведение фестиваля выдала комиссия по координации мероприятий муниципалитета.
«Однако мэрия больше не будет спонсировать мероприятие, как это было в предыдущие годы. Организаторы должны будут оплатить пошлину в размере 3648 евро, за счет собственных средств огородить территорию мероприятия, организовать изменение движения и установить необходимые дорожные и информационные знаки», — сказал Г. Леперскас.
В июле прошлого года столичный горсовет принял постановление, обязывающее создать альтернативу фейерверкам. В конце июня этого года политики планировали решить, следует ли ограничить использование фейерверков в городе и вообще запретить более мощную пиротехнику, но этот вопрос был отложен. Муниципалитет больше не использует фейерверки на своих праздниках.
По словам Министерства охраны окружающей среды, пиротехнические изделия выделяют в окружающую среду большое количество химических веществ, что увеличивает загрязнение воздуха, а из-за повышенной концентрации твердых частиц в воздухе в группе риска находятся дети и пожилые люди.
Со своей стороны мэрия предлагает отказаться от фейерверков и из-за проживающих в столице украинцев, подчеркнув, что «даже малейший взрыв вызывает у них беспокойство и чувство незащищенности».
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt