Военная инфраструктура

«Вооруженные силы Литвы расширяются, и мы должны позаботиться об условиях работы, подготовки этих военных, и строительство военных городков — важная часть этой заботы», — отметил министр. «Две с половиной тысячи военных через два года или даже раньше получат возможность пользоваться совсем другими условиями службы, чем теперь», — добавил он.

Площадь будущего военного городка в Рокантишес — 17,7 га. Планируется, что здесь будут размещены части Механизированного батальона имени князя Вайдотаса, которые сейчас временно базируются в Мариямполе.

Строительство военного городка в Рокантишкес планируется завершить в конце 2023 — начале 2024 года. В нем сможет работать и служить до 2,5 тыс. военных или гражданских работников системы обороны.

Всего планируется строительство трех новых военных городков: в Рокантишкес, в Шилальском районе, рядом с Шяуляй.

К настоящему моменту получено разрешение на строительство объекта в Шилальском районе и в Шяуляй. Первый военный гарнизон займет площадь в 9,47 га, второй — в 7,8 га. «Текущая геополитическая ситуация в регионе напряженная, поэтому строительство воинских частей становится важным не только для удовлетворения потребностей литовской армии и союзников, но и для укрепления национальной безопасности и политики сдерживания», — прокомментировал строительство военных объектов министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Отметим, Литва начала активно расширять военную инфраструктуру на своей территории еще до начала военной спецоперации России. Так, в декабре 2021 года стало известно о намерении расширить полигон в Пабраде, располагающийся в 15 километрах от границы с Беларусью. Еще одна военная база была построена в местечке Руднинкай, которое также находится в 15 километрах от белорусской границы.

Как мы уже сообщали, Литва планирует подготовить инфраструктуру к развертыванию германской бригады в полном объеме в Литве в середине 2025 года. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, для развертывания бригады необходимо будет построить склады для оружия и инфраструктуру для размещения военных. Представители Германии оценивали в Литве возможности размещения штаба новой бригады. «Без сомнения, это будут и Панявежис, и Клайпеда, в Сувалкии и на Рудининкском полигоне», — сказал министр.

В 2017 году в Литве был дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО во главе с Германией, но в июне страны договорились расширить его контингент до уровня бригады. Таким образом, количество военных союзников в Литве увеличилось бы в несколько раз, сообщает BNS. Такую возможность одобрили и лидеры стран Альянса в ходе встречи в Мадриде. Большая часть бригады будет дислоцирована в Германии, по крайней мере, на данный момент. Литовские официальные лица объясняют такие решения отсутствием инфраструктуры для приема и обучения союзных военных, обещают ее развивать.

По словам министра, в ближайшие два-три года на улучшение инфраструктуры может понадобиться около 350 млн евро. Министр обороны Арвидас Анушаускас написал в Facebook, что министерство подготовило планы развития инфраструктуры бригады, финансовые возможности для этого согласуются. Также планируется расширить казармы, расположенные в Рукле, что в Йонавском районе. В настоящее время именно там дислоцируется союзный батальон под командованием Германии. По его словам, вся расширяемая инфраструктура позволит в будущем дополнительно разместить в стране около 15 тыс. военных, а развивающаяся инфраструктура складов военных боеприпасов позволит накапливать более крупные военные запасы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ