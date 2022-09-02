Насколько повысят минимум?

После того, как министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что минимальная месячная зарплата (ММЗ) в следующем году должна увеличиться до 800 евро, а не облагаемый налогами размер доходов (ННРД) — до 740 евро, министр финансов говорит, что такое предложение не является финансово сбалансированным.
По словам Гинтаре Скайсте, и ММЗ, и ННРД должны расти одинаковыми темпами. «Предложения министра повышать ННРД как минимум в четыре раза быстрее ММЗ очень дорого обходятся бюджету. В той мере, в какой будет расти ММЗ, должен расти и ННРД, чтобы обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость государственного бюджета», — сказала Г. Скайсте радио LRT.
А. Армонайте заявила накануне, что ММЗ до уплаты налогов может повыситься на 70 евро до 800 евро, а ННРД — на 200 евро до 740 евро.
По ее словам, это было бы куда более сбалансированное предложение — бремя повышения ММЗ ложилось бы не только на бизнес, но и на государство. Как сказала А. Армонайте, ННРД является основным источником роста доходов, поэтому следует больше говорить об этом, а не о повышении минимальной заработной платы.
В июле Банк Литвы предположил, что ММЗ может быть повышен в следующем году на 18,9%, или на 138 евро до 868 евро, но при этом указал, что из-за большой неопределенности экономики поддержит поиск более осторожных решений, например, более позднее принятие решения по ММЗ или повышение его по частям.
Трехсторонний совет начал обсуждение этого вопроса, но окончательное решение по ММЗ должно принять правительство.
В этом году ННРД составляет 540 евро, а ММЗ — 730 евро до вычета налогов, или 550 евро «на руки».
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ