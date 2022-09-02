Насколько повысят минимум?

А. Армонайте заявила накануне, что ММЗ до уплаты налогов может повыситься на 70 евро до 800 евро, а ННРД — на 200 евро до 740 евро.

По ее словам, это было бы куда более сбалансированное предложение — бремя повышения ММЗ ложилось бы не только на бизнес, но и на государство. Как сказала А. Армонайте, ННРД является основным источником роста доходов, поэтому следует больше говорить об этом, а не о повышении минимальной заработной платы.

В июле Банк Литвы предположил, что ММЗ может быть повышен в следующем году на 18,9%, или на 138 евро до 868 евро, но при этом указал, что из-за большой неопределенности экономики поддержит поиск более осторожных решений, например, более позднее принятие решения по ММЗ или повышение его по частям.

Трехсторонний совет начал обсуждение этого вопроса, но окончательное решение по ММЗ должно принять правительство.

В этом году ННРД составляет 540 евро, а ММЗ — 730 евро до вычета налогов, или 550 евро «на руки».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ