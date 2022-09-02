Биотопливо дорожает

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Дрова подорожали в два раза, биотопливо в 2-2,5 раза и продолжает дорожать.

Государственное лесничество прокомментировало эту ситуацию: «Сейчас из-за возросшего спроса на дрова цены значительно выросли (почти в два раза за год). В ближайшей перспективе особых перемен не предвидится. В то же время увеличились налоги, цены на горючее, транспорт, выросли зарплаты».