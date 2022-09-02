Биотопливо дорожает

Дрова подорожали в два раза, биотопливо в 2-2,5 раза и продолжает дорожать.
Государственное лесничество прокомментировало эту ситуацию: «Сейчас из-за возросшего спроса на дрова цены значительно выросли (почти в два раза за год). В ближайшей перспективе особых перемен не предвидится. В то же время увеличились налоги, цены на горючее, транспорт, выросли зарплаты».
По данным компаний, работающих в этой сфере, «подорожание биотоплива вызвано остановкой импорта из Беларуси и России и увеличением производственных расходов. Мы долго сидели на «игле биотоплива с Востока» и значительно снизили свой производственный потенциал. Многие компании ушли. Сегодня не хватает даже техники для вывоза древесины».
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ