Обездоленные и обогатившиеся

Инфляция в Литве – одна из самых высоких в Евросоюзе. По данным Департамента статистики Литвы, за год подорожало почти все: цены на потребительские товары выросли на 25,6%, на услуги – на 12,3%. На призывы экономить семьи, имеющие небольшие доходы, отказываются от развлечений, походов в рестораны или от отпуска, но кушать надо, надо также платить за жилье – это та сфера, где особо не сэкономишь.

По данным «Продовольственного банка», за год число людей, которым организация оказывает помощь, выросло на 17 000, не считая беженцев из Украины. Как правило, летом просителей бывает меньше. Но осень для благотворительных организаций — сложное время. Растут коммунальные расходы, детей надо готовить в школы и детские сады. Беспокоит и тот факт, что растет число больных COVID-19.

В то время как жизнь в Литве дорожает, растет число бедствующих людей, поставщики услуг купаются в прибылях.

Прибыль Ignitis grupe выросла на 70%

Чистая прибыль контролируемой государством энергетической группы Ignitis grupe в первом полугодии текущего года составила 107 млн евро — на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года (63,4 млн евро), сообщает BNS. Ignitis grupė — литовская государственная группа компаний электроэнергетического сектора. Занимается производством электроэнергии, ее распределением и предоставлением энергетических услуг. Ведет деятельность в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии.

Скорректированный показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации, в январе-сентябре составил 210,4 млн евро, что на 28,4% больше, чем за тот же период прошлого года (163,9 млн евро), сообщила группа предварительные результаты работы через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.

Доходы группы составили 1,733 млрд евро и были в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года (736,1 млн евро). В первом полугодии этот показатель составил 206,5 млн евро, что на 39% больше, чем за тот же период прошлого года (148,8 млн евро).

Контролируемая государством энергетическая группа компаний энергохолдинг Ignitis grupe предлагает выплатить акционерам 45,2 млн евро дивидендов за первое полугодие этого года, сообщает BNS. После одобрения акционерами 29 сентября будут выплачиваться дивиденды в размере 0,624 евро за одну акцию, сообщила группа через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.

Чистая прибыль контролируемой государством энергетической группы Ignitis grupe в первом полугодии текущего года составила 107 млн евро — на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года (63,4 млн евро).

В марте этого года на дивиденды от прибыли за второе полугодие 2022 года компания выделила 43,8 млн евро. 43,75 млн евро дивидендов за первое полугодие было выплачено осенью прошлого года.

В этом году энергохолдинг ожидает роста прибыли до 360–420 млн евро, тогда как прежний прогноз был 330–360 млн евро.

По словам руководителя и председателя правления группы Ignitis grupe Дарюса Майкштенаса, прогноз улучшился благодаря хорошим результатам «зеленого» производства.

«Благодаря более высоким, чем ожидалось, результатам экологически чистого производства мы ожидаем, что скорректированный показатель доходов за весь 2022 год достигнет 360–420 млн евро», — сказал Д. Майкштенас на презентации результатов первого полугодия.

Как утверждает группа, лучшие результаты «зеленой» выработки были связаны с началом работы Померанского ветропарка в Польше и результатами уже действующих мощностей.

Показатель доходов за первое полугодие этого года был на 39% выше, чем в прошлом году (148,8 млн евро), а скорректированный показатель доходов только «зеленого» производства составил почти 60% общего результата группы.

Банки заработали почти 180 млн евро прибыли

Прибыль всех коммерческих банков Литвы в первом полугодии этого года составила почти 180 млн евро — приблизительно столько же, сколько в 2018-2019 годах, сообщил глава Банка Литвы Гядиминас Шимкус. Однако он подчеркнул, что во втором полугодии ситуация может измениться из-за различных обстоятельств, включая и геополитические.

«В первом полугодии — почти 180 млн евро. Это приблизительно столько, сколько было в 2018-2019 годах», — отметил он. Он полагает, что в следующем полугодии ситуация может измениться, так как происходят непрогнозируемые события — война, коронавирус. Также глава Банка Литвы напомнил, что банки были дополнительно обложены налогами.

Банки и кредитные унии, зарабатывающие больше 2 млн евро, должны платить 20% налога на прибыль, тогда как обычный тариф составляет 15%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ