Дефицит учителей

«В то время широко обсуждалось, что на увольнение учителей повлияло введенное из-за пандемии дистанционное обучение, ставшее для них немалым испытанием. Однако я считаю, что такая стремительная нехватка учителей связана не только со старением учителей или трудностями дистанционного обучения. Такая ситуация также показывает определенные системные пробелы в подготовке и дальнейшей карьере педагогов и в целом в том, как труд учителя оценивается в обществе», – говорит С.Кайре.

С ней согласна и директор Шяуляйской академии ВУ проф. Рената Билбокайте. По ее словам, важной составляющей в решении проблемы нехватки учителей в стране является имидж профессии учителя. В Эстонии, Финляндии, Ирландии профессия учителя очень престижная.

«Зная ситуацию в регионах, где через пять лет не будет учителей некоторых специальностей, необходимо разработать меры по улучшению имиджа учителей. Это вопрос судьбы страны и ее системы образования, ведь только учителя готовят учеников к вузам, а те позднее к рынку труда», — подчеркивает Р. Билбокайте.

С.Кайре констатирует, что результаты экзамена по математике в этом году сигнализируют о том, как нехватка учителей может повлиять на достижения учащихся, а затем и на количество студентов в университетах и на всю систему образования Литвы.

По ее словам, в ближайшие четыре года Литве будет больше всего не хватать учителей по информационным технологиям, математике, литовскому и английскому языкам, а также специалистов естественных наук.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ