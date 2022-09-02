Дефицит учителей

Исследования, проведенные до пандемии COVID-19, показали, что через несколько лет в школах Литвы будет не хватать примерно нескольких тысяч учителей по разным предметам. Однако, по словам директора Института педагогических наук Вильнюсского университета (ВУ) Сандры Кайре, реальность такова, что литовские учебные заведения на предстоящий учебный год ищут около 4 тысяч учителей. Это означает, что реальная нехватка педагогов в два раза больше, чем ожидалось, и она показывает более быстрое ухудшение ситуации, чем прогнозировалось ранее, говорится в пресс-релизе ВУ.
Проведенное в 2021 году исследование показало, что напряжение и тревога, вызванные карантином, сильно увеличили ряды педагогов, покидающих свои рабочие места в школах. После первого года пандемии, в 2021 году, работу планировало покинуть почти 1,5 тыс. учителей, что на двести учителей больше, чем годом ранее.
«В то время широко обсуждалось, что на увольнение учителей повлияло введенное из-за пандемии дистанционное обучение, ставшее для них немалым испытанием. Однако я считаю, что такая стремительная нехватка учителей связана не только со старением учителей или трудностями дистанционного обучения. Такая ситуация также показывает определенные системные пробелы в подготовке и дальнейшей карьере педагогов и в целом в том, как труд учителя оценивается в обществе», – говорит С.Кайре.
С ней согласна и директор Шяуляйской академии ВУ проф. Рената Билбокайте. По ее словам, важной составляющей в решении проблемы нехватки учителей в стране является имидж профессии учителя. В Эстонии, Финляндии, Ирландии профессия учителя очень престижная.
«Зная ситуацию в регионах, где через пять лет не будет учителей некоторых специальностей, необходимо разработать меры по улучшению имиджа учителей. Это вопрос судьбы страны и ее системы образования, ведь только учителя готовят учеников к вузам, а те позднее к рынку труда», — подчеркивает Р. Билбокайте.
С.Кайре констатирует, что результаты экзамена по математике в этом году сигнализируют о том, как нехватка учителей может повлиять на достижения учащихся, а затем и на количество студентов в университетах и на всю систему образования Литвы.
По ее словам, в ближайшие четыре года Литве будет больше всего не хватать учителей по информационным технологиям, математике, литовскому и английскому языкам, а также специалистов естественных наук.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ