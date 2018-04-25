Вильнюсские судьи обещают решение по апелляции г-на Венцкене огласить во вторник

Ожидается, что судейская коллегия Вильнюсского окружного суда вынесет решение по жалобе бывшего судьи и депутата парламента Неринги Венцкене во вторник.
«Решение намечено огласить во вторник в 10 часов. Сегодня было принято одно решение — суд не заявил о самоотводе после заявления подозреваемого адвоката о том, что двое из членов коллегии расследовали дело Андрюса Усаса и должны отстраниться», — заявил в пятницу журналистам в суде прокурор Дарюс Якутис.
По его словам, коллегия судей заявила, что дело, на которое ссылается защитник, было «отдельным судебным разбирательством, которое Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено в качестве основания для отвода».
Соната Лукаускене, адвокат Н.Венцкене, просила устранить из состава коллегии Аушру Бельске и Аудрюса Цининаса. К третьему судье Дарюсу Пранке защитник не имела претензий.
По словам Д.Якутиса, адвокат также просила суд освободить Н.Венцкене под залог в 10 тыс. евро.
«На мой взгляд, было представлено слишком мало информации о возможности уплаты такого залога. Я указал аргументы, почему я не согласен, ибо моя позиция заключается в том, что никакая другая мера пресечения не помешает человеку снова сбежать», — сказал прокурор.
Каунасский районный суд в минувшую пятницу разрешил Н.Венцкене поместить под арест на два месяца на том основании, что она может сбежать и скрываться.
Бывший судья и депутат Н. Венцкене была доставлена в Литву из США на прошлой неделе. Ей предъявлены обвинения в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу и дала оплеуху Лаймуте Станкунайте.
Н.Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными.
Она уехала из Литвы в США в 2013 году. В том же году Сейм отменил её правовой иммунитет.
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