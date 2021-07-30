Вильнюсские теплосети начинают проект централизованного холодоснабжения

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В Вильнюсе начинается осуществление проекта централизованного холодоснабжения — первый его этап будет проведен в жизнь в зданиях офисных центров на проспекте Конституциёс, сообщают находящиеся в управлении самоуправления Вильнюсские теплосети.

Планируется, что осуществление всего проекта в Вильнюсе займет 10-15 лет, а первые клиенты будут подключены через 2,5-3 года.

«Высокая температура воздуха становится все более серьезной проблемой, так как оборудовать в офисах или домах индивидуальные приборы охлаждения помещений дорого, они уродуют фасады зданий и не так эффективны, как централизованные системы», — сказал для пресс-релиза директор Департамента стратегии и развития Вильнюсских теплосетей Паулюс Мартинкус.

Фото pixabay.com

По его словам, первое холодоснабжение получат офисы на проспекте Конституциёс, где их концентрация особенно велика, а позже к сети будут подключены и другие районы.

Вильнюсские теплосети анализируют возможности внедрить централизованное холодоснабжение и в новых районах многоквартирных домов, а для домов старой постройки собирается искать технические решения.