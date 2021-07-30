Государство предоставит в кредит 35 млн евро на новую систему дорожных сборов

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В связи с планами создать и внедрить в Литве до конца следующего года электронную систему дорожных сборов правительство в среду постановило предоставить в кредит под проект 34,8 млн евро.

О кредите стоимостью 38 млн евро просила государство Литовская дирекция автомобильных дорог, еще 3,3 млн евро она выделит из собственных средств.

Система будет собирать сборы за пользование тяжелыми грузовыми автомобилями установленными правительством платными дорогами, чем будет проводиться в жизнь принцип дорожного сбора Европейского союза (ЕС) — «пользователь платит — загрязнитель платит». Новая система заменит нынешнюю систему электронных виньеток.

Новая плата будет зависеть не от времени поездки, а от расстояния.

Как говорил BNS глава Дирекции автомобильных дорог Ремигиюс Липкявичюс, новая система вынудит перевозчиков оптимизировать маршруты, она будет честнее ныне действующей, прогрессивнее, она не будет дискриминировать перевозчиков.

Изучив четыре альтернативных проекта, дирекция выбрала самую дешевую технологию — SmartPhone (38,11 млн евро). По мнению дирекции, она генерирует максимальную экономическую выгоду.

Ожидается, что в 2023‒2035 годах поступления от сборов (1,463 млрд евро) возрастут более чем вдвое по сравнению с поступлениями от электронных виньеток (642,2 млн евро).