За полугодие Литва потеряла 12 тыс. жителей – население небольшого городка

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Численность населения Литвы в первом полугодии сократилось на 12 тысяч человек, что было обусловлено не эмиграцией, а естественной убылью населения, сообщает Департамент статистики.

Заместитель генерального директора департамента Инга Масюлайтите-Шукевич сказала, что пандемия сильнее всего сказалась не на социально-экономических, а на демографических показателях.

«Начало года мы встретили сокращением численности населения, за полугодие численность населения сократилась на 12т тыс. Таким образом, мы потеряли небольшой городок, такой величины, как Друскининкай (…). В общей сложности за полугодие этого года умерло около 24 тыс. человек. Из-за естественной убыли населения численность сократилась на 12 тыс.», — сказала на пресс-конференции в пятницу И. Масюлайтите-Шукевич.

«Сокращение численности населения преимущественно было обусловлено не эмиграцией, а естественной убылью населения», — добавила она.

По ее словам, сильно снизилась рождаемость — за полгода родилось 11 тыс. детей или на 16% меньше, чем за такой же период 2019 года, когда в мире еще не было пандемии. Между тем смертность в этом году по сравнению с 2019 годом выросла более чем на 17%.