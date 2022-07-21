Вильнюсские теплосети зимой собираются использовать мазут

«Раньше у нас даже не было таких контрактов, мы обычно обеспечивали себе меньшее количество — около 70%. Однако в такой нестабильной ситуации мы решили перестраховаться и взять 100%, чтобы не рисковать», — сказал BNS Баканас.

Однако, по словам главы VST, конкретная цена на газ в предстоящем отопительном сезоне будет зависеть от того, каким будет в это время индекс TTF (голландский газовый индекс). По словам Баканаса, они хотели приобрести газ по фиксированной цене, но ни один из участников рынка не представил такого предложения.

Глава VST сообщил, что VST также собираются использовать зимой печное топливо или мазут – на предприятии восстанавливается необходимая для этого инфраструктура. По его словам, после оценки рисков было принято решение, что Ignitis grupe может не обеспечить газоснабжение.

«Часть оборудования демонтирована, потому что компания думала, что, например, больше никогда не будет необходимости использовать мазут. Сейчас мы немного восстанавливаем инфраструктуру, чтобы быть готовыми и не оставить наших клиентов с одним возможным поставщиком», — сказал Баканас.

Вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас согласен с тем, что мазут — не лучшая альтернатива, но сейчас пытаются выбрать меньшее из зол.

«Либо мы можем сказать, что жители Вильнюса будут платить в три раза больше за отопление, если мы будем использовать дорогой газ, либо тогда я не знаю, как отапливать дома. Выбор невелик и мы выбираем из меньшего из зол. Мы видим, что происходит по всей Европе, когда такие страны, как Франция или Германия, перезапускают свои еще более загрязняющие окружающую среду угольные электростанции, это происходит по понятным причинам», — сказал Бенкунскас радио LRT.

«Хорошей новостью является то, что это альтернатива, которая будет использоваться (…) только в течение одного отопительного сезона», — добавил вице-мэр Вильнюса.

Отопление в Вильнюсе должно немного подешеветь за счет биотопливной установки Вильнюсской когенерационной электростанции, которую строит Ignitis grupe, но ее строительство затягивается — она ​​должна начать производство в первом квартале следующего года, а коммерческую деятельность — во втором квартале.

По данным Baltpool, прошлый отопительный сезон стал одним из самых дорогих за десятилетие — средняя стоимость централизованного теплоснабжения выросла более чем на 70%.

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