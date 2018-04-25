Вильнюсский аэропорт ищет подрядчика для строительства нового терминала

«Особое внимание уделяется энергетической эффективности и устойчивости. К модулю терминала вылета мы предъявляем более высокие энергетические и природоохранные требования, выше тех, которые регламентированы в настоящее время правовыми актами. Аэропорт является нетрадиционным местом, которое требует особой безопасности и внимания, поэтому соответствующие условия ставятся и перед подрядчиком строительства. Во время строительства необходимо будет обеспечить безопасность строителей и находящихся в аэропорту людей, а также соответствующий комфорт для пассажиров. Качество и сроки строительства являются одной из основных целей проекта, поэтому работы планируется организовать в несколько смен, а также обеспечить участия опытного инженерного персонала в организации и надзоре за строительными работами. С учётом масштаба и специфики проекта ещё до объявления закупки мы проводили изучение рынка, стремились обеспечить большую конкуренцию и более складный процесс отбора», — комментирует условия объявленной публичной закупки руководитель проектов программы реконструкции Вильнюсского аэропорта Арнас Думанас.

Новый пассажирский терминал вылета разместится между действующим и в настоящее время строящимся VIP-терминалом с конференц-центром.

Новый терминал будет двухэтажным зданием, на первом этаже которого, как планируется, расположится пространство регистрации пассажиров с возможностями самообслуживания, будут оборудованы общие публичные пространства, кафе, а также прочие коммерческие зоны и офисы авиакомпаний.

В центре здания проектируются технические площади – проверки и сортировки багажа, помещения инженерных систем. На втором этаже намереваемся создать уютную зону проверки безопасности и выход на посадку для пассажиров стран Шенгенской зоны. С уже существующим пассажирским терминалом новый терминал будет соединён просторной галереей, которая обеспечит комфортное сообщение между терминалами.

Утверждается, что точная сумма инвестиций, необходимая для осуществления проекта, выяснится после публичной закупки.

По словам руководителя Вильнюсского аэропорта Дайнюса Чюплиса, строительство нового терминала является одним из этапов реконструкции аэропорта. И он необходим, чтобы обслуживать растущие потоки пассажиров, улучшать качество обслуживания пассажиров и увеличивать пропускную способность аэропорта.

«Уже сейчас Вильнюсский аэропорт достиг предела имеющихся возможностей, мы ежегодно обслуживаем всё больше пассажиров, поэтому расширение для нас и для пассажиров просто необходимо и очень важно. Новый терминал расширит связанные с непосредственной деятельностью эксплуатационные и технологические возможности аэропорта, позволит увеличить ассортимент неавиационных услуг. В дальнейшей перспективе, при наличии таких строительных и инженерных решений, мы сможем легко инициировать качественные изменения и внедрять новые улучшения», — говорит Д. Чюплис.

Вильнюсский аэропорт подрядчика строительства нового терминала через публичные закупки планирует выбрать до середины 2020 года и сразу начать выполнение работ. Уже во время презентации данной закупки, во время проведения консультационных мероприятий чувствовалось внимание международных компаний к осуществлению данного проекта.

После завершения выполнения подрядных работ новый терминал сможет принять пассажиров уже во второй половине 2022 года.