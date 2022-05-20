Вильнюсский суд через МИД РФ направил Горбачеву документы дела о событиях 13 января

В Вильнюсский суд подан гражданский иск от имени четырех родственников погибших во время январских событий — Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса-Пятраса Каволюкаса, Вирджиниюса Друскиса, Аполинараса-Юозаса Повилайтиса — об ответственности Горбачева за январские события у Вильнюсской телебашни 1991 года.

После того, как истцы выполнили предписание суда о переводе документов на русский язык для ответчика, суд принял иск и принял решение направить документы Горбачеву.

Ответчик должен быть проинформирован о деле и представить свои замечания. Судебное заседание еще не назначено.

Гражданский иск был подан от имени близких шести погибших.

Целью этого иска является привлечение Горбачева к ответственности за убийства 13 января как лица, занимавшего высший пост в СССР.

Истцы утверждают, что представили суду доказательства того, что тогдашний президент СССР Горбачев, будучи верховным главнокомандующим Вооруженными Силами СССР с 11 по 13 января 1991 года, командовал армией, но не предпринял мер, чтобы предотвратить агрессию, и это не остановило совершение международного преступления.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

Из-за преступлений против человечности и военных преступлений в деле о событиях 13 января 1991 года было осуждено 67 бывших советских солдат и офицеров. Среди них и тогдашний министр обороны Дмитрий Язов.

Большинство осужденных было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказали Литве в их выдаче.

Горбачева безуспешно пытались опросить по делу как свидетеля.

Согласно публичной информации, бывший президент ССС, 91-летний Горбачев, проживает в подмосковном доме.

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