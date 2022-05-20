Науседа начал визит в Армении со встречи с местной общиной литовцев 

Науседа также вручил государственную награду известному армянскому литературоведу, переводчику и писателю Феликсу Бахчиняну.

Он был награжден Рыцарским крестом ордена «За заслуги перед Литвой» за укрепление литовско-армянских культурных связей и перевод классических произведений литовской литературы на армянский язык.

В ходе своего визита в Армению в четверг и пятницу Науседа встретится с президентом Ваганом Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Аленом Симоняном.

На встречах будут обсуждаться ситуация с безопасностью в Кавказском регионе, демократические реформы в стране, сотрудничество ЕС-Армения в формате Восточного партнерства, а также двусторонние отношения между Литвой и Арменией, сообщила ранее администрация президента.

Глава Литовского государства также встретится с Патриархом Армении Каркиным Вторым.

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