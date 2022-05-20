По открытости и использованию данных Литва занимает последнее место в ЕС – опрос

Как говорится в сообщении, Литва набрала самые низкие баллы с точки зрения доступности и использования данных о компаниях (семь из 100 возможных). В этой тематической области Литва выглядит худшей из всех оцененных стран ЕС, заняв 26-е место в регионе.

Литва набрала наибольшее количество баллов в области данных о государственных закупках — 72 из 100 возможных, заняв пятое место в регионе. В области данных о здоровье и COVID-19 Литва получила 50 баллов и 21 место, в сфере государственных финансов — 39 баллов и 25 место, в управлении земельными ресурсами — 28 баллов и 18 место, в вопросе прозрачности политики — 27 баллов и 21 место, в разделе климатической политики — десять баллов и 23 место.

«Посыл этого исследования ясен — нам нужно подтянуться. Понятно, что новый стандарт прозрачности основан на открытых и легко доступных для общественности данных публичного сектора. Мне бы очень хотелось, чтобы результаты этого исследования побудили госслужащих и политиков избавиться от табу и открыть данные компаний, их собственников и прочие данные, важные для экономики страны и общественных интересов», — отметил глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьев

Всемирный барометр данных предоставляет обзор управления данными, потенциала, доступности данных и общественной пользы в тематических областях в 109 странах.

Это инициатива организаций Data for Development (D4D.net) и ILDA.

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