Вильнюсский суд готовится к наплыву дел об убежище

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В связи с ростом нелегальной миграции на границе Литвы с Беларусью Вильнюсский окружной административный суд готовится к наплыву дел о политическом убежище.

По информации суда, рассматривающего дела, в которых обжалуются решения Департамента миграции об отказе предоставления политического убежища в прошлом году было получено 150 таких жалоб, в первом полугодии этого года их уже получено 82.