Вильнюсский суд объявит решение на жалобу Ф. Киркорова на запрет въезда в Литву

Ответчиком в деле является ДМ, третьими заинтересованными лицами являются Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Министерство иностранных дел (МИД).

19 января ДМ по просьбе МИД включил Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на его въезд в Литву действителен пять лет.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».