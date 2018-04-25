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TOP,Новости,Экономика

Вилюс Шапока: экономика Литвы может просесть на 1,3-2,8%

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Из-за распространения коронавируса экономика Литвы в этом году в оптимистичном случае может уменьшиться на 1,3%, а в пессимистичном – на 2,8%, говорит министр финансов Вилюс Шапока.

«В соответствии с теми предпосылками, которые приводят международные структуры, базовый сценарий составлен на основании предпосылки, что экономика Евросоюза (ЕС) в 2020 году уменьшится на 1,1%, в таком случае уже с учётом наших средств поощрения экономики предварительно намечается, что экономика Литвы в 2020 году уменьшится на 1,3%, – сказал В. Шапока во вторник в сейме.

По его словам, такие показатели прогнозируются с учётом новых прогнозов институтов ЕС, которые основываются на прикидках министров финансов Сообщества и другой информации о влиянии коронавируса.

В. Шапока говорит, что самый пессимистичный сценарий будет в том случае, если справиться с коронавирусом не удастся в первом полугодии.

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«Поскольку расползание вируса не обуздано, а очагом является Европа, и если исходить из предпосылки, что ВВП еврозоны сократится примерно на 2,5%, то экономика Литвы уменьшится примерно на 2,8%»,  – сказал министр.

По его словам, если кризис «перейдёт на второе полугодие, то цифры будут другими».

Как  считают экономисты Банка Литвы (БЛ, Центробанка, ЦБ) под воздействием последствий коронавируса экономика страны в этом году сократится приблизительно на 1,2%. По словам главы правления БЛ Витаустас Василяускаса, это оптимистичный сценарий. 

Ранее БЛ прогнозировал рост ВВП Литвы в этом году на уровне 2,5%, Еврокомиссия – на уровне 2,6%, банк SEB – на уровне 2,4%., Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – на уровне 2,5%.

В прошлом году рост ВВП Литвы составил 3,9%.  

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