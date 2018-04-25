Вилюс Шапока: экономика Литвы может просесть на 1,3-2,8%

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Из-за распространения коронавируса экономика Литвы в этом году в оптимистичном случае может уменьшиться на 1,3%, а в пессимистичном – на 2,8%, говорит министр финансов Вилюс Шапока.

«В соответствии с теми предпосылками, которые приводят международные структуры, базовый сценарий составлен на основании предпосылки, что экономика Евросоюза (ЕС) в 2020 году уменьшится на 1,1%, в таком случае уже с учётом наших средств поощрения экономики предварительно намечается, что экономика Литвы в 2020 году уменьшится на 1,3%, – сказал В. Шапока во вторник в сейме.

По его словам, такие показатели прогнозируются с учётом новых прогнозов институтов ЕС, которые основываются на прикидках министров финансов Сообщества и другой информации о влиянии коронавируса.

В. Шапока говорит, что самый пессимистичный сценарий будет в том случае, если справиться с коронавирусом не удастся в первом полугодии.