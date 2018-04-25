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Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Фото pixabay.com

Ученые из Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Боннском университете выяснили, что практически единственный способ заразиться COVID-19 — долгое и близкое общение с заболевшим. Об этом заявил руководитель института Хендрик Штреек, сообщает РБК.

Вирусологи на протяжении последних недель провели масштабное исследование в немецком городе Хайнсберге, где были выявлены более 1,4 тыс. заболевших и зафиксировано 46 смертей. Они не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов. «Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории», — сообщил Хендрик Штреек.

В итоге ученые пришли к выводу, что вероятность заболевания от контакта с предметами крайне мала. «Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение длительного периода времени были близко друг к другу», — сказал руководитель института.

К похожему выводу ранее пришел вирусолог Кристиан Дростен из берлинского университета Charité. Он заявил, что коронавирус очень чувствителен к высыханию на воздухе. Поэтому чуть ли не единственным способом заразиться является капельный путь при непосредственном контакте с носителем инфекции.

belta.by

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