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TOP,Политика

Визит в особых условиях

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В Литве с двухдневным рабочим визитом находился президент Польши Анджей Дуда. Главы двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией, приобретение вакцин, вопросы региональной безопасности и обороноспособности, реализацию стратегических энергетических и транспортных проектов, трансатлантические отношения и ситуацию в странах «Восточного партнерства». 

«Визит проходит в особых условиях – и Литва, и Польша ведут борьбу с коронавирусом. Наши страны консолидировали все свои силы, чтобы взять под контроль распространение вируса и минимизировать его влияние на экономику. Мы должны координировать сотрудничество и принимать решения на уровне ЕС, чтобы сдержать распространение пандемии, решать вопросы закупки вакцин и добиться быстрого восстановления экономики», – отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

В рамках визита в режиме видеоконференции состоялся литовско-польский бизнес-форум, который открыли президенты двух государств. Форум организован администрацией президента Литвы совместно с публичным учреждением Versli Lietuva, Польско-литовской торговой палатой и Конфедерацией промышленников Литвы.

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Этот визит совпал со знаменательной для Литвы и Польши исторической датой – 500-летием со дня рождения последнего представителя династии Ягеллонов Короля Польши и Великого князя Литовского Сигизмунда Августа.

Визит главы Польши был организован с соблюдением всех установленных в Литве карантинных требований и проведением консультаций с экспертами из Министерства здравоохранения и специалистами в области здравоохранения. 

Тем временем

Опасения премьера

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Между тем завершающий работу на посту премьер-министра Саулюс Сквярнялис считает, что новые власти могут испортить отношения с Польшей, если, не вдаваясь в подробности, будут критиковать ситуацию с нарушениями принципов верховенства права.  

Об этом он заявил за несколько часов до начала визита президента Польши Анджея Дуды в Вильнюс. 

«Судя по этим заявлениям, вероятно, так и будет. Более того, так было всегда, когда к власти в Литве приходили правые», – сказал журналистам в Сейме С. Сквярнялис. 

Он отметил, что правые также могут испортить и отношения с соседней Латвией. В последнее время консерваторы обвиняли эту страну в том, что она не соблюдает обязательство бойкотировать Белорусскую АЭС в Островце. 

«Консерваторы, еще не придя к власти, направляли письма и угрозы и Латвии, и соседним государствам. У нас нет никаких отношений с Россией и Беларусью, осталось только поссориться с поляками, и будем как Пиленай – окружены соседями, с которыми не общаемся», – сказал премьер.

С. Сквярнялис призвал внимательно вникнуть в ситуацию в Польше и только после этого выражать свое мнение.

Напомним, что лидер приходящих к власти консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Польша является стратегическим партнером Литвы, однако Литва не намерена делать вид, что в соседнем государстве не существуют проблемы с правами человека.

Информация «ЛК», BNS 

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