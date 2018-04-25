Визит в особых условиях

В Литве с двухдневным рабочим визитом находился президент Польши Анджей Дуда. Главы двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией, приобретение вакцин, вопросы региональной безопасности и обороноспособности, реализацию стратегических энергетических и транспортных проектов, трансатлантические отношения и ситуацию в странах «Восточного партнерства».
«Визит проходит в особых условиях – и Литва, и Польша ведут борьбу с коронавирусом. Наши страны консолидировали все свои силы, чтобы взять под контроль распространение вируса и минимизировать его влияние на экономику. Мы должны координировать сотрудничество и принимать решения на уровне ЕС, чтобы сдержать распространение пандемии, решать вопросы закупки вакцин и добиться быстрого восстановления экономики», – отметил президент Литвы Гитанас Науседа.
В рамках визита в режиме видеоконференции состоялся литовско-польский бизнес-форум, который открыли президенты двух государств. Форум организован администрацией президента Литвы совместно с публичным учреждением Versli Lietuva, Польско-литовской торговой палатой и Конфедерацией промышленников Литвы.
Этот визит совпал со знаменательной для Литвы и Польши исторической датой – 500-летием со дня рождения последнего представителя династии Ягеллонов Короля Польши и Великого князя Литовского Сигизмунда Августа.
Визит главы Польши был организован с соблюдением всех установленных в Литве карантинных требований и проведением консультаций с экспертами из Министерства здравоохранения и специалистами в области здравоохранения.
Тем временем
Опасения премьера
Между тем завершающий работу на посту премьер-министра Саулюс Сквярнялис считает, что новые власти могут испортить отношения с Польшей, если, не вдаваясь в подробности, будут критиковать ситуацию с нарушениями принципов верховенства права.
Об этом он заявил за несколько часов до начала визита президента Польши Анджея Дуды в Вильнюс.
«Судя по этим заявлениям, вероятно, так и будет. Более того, так было всегда, когда к власти в Литве приходили правые», – сказал журналистам в Сейме С. Сквярнялис.
Он отметил, что правые также могут испортить и отношения с соседней Латвией. В последнее время консерваторы обвиняли эту страну в том, что она не соблюдает обязательство бойкотировать Белорусскую АЭС в Островце.
«Консерваторы, еще не придя к власти, направляли письма и угрозы и Латвии, и соседним государствам. У нас нет никаких отношений с Россией и Беларусью, осталось только поссориться с поляками, и будем как Пиленай – окружены соседями, с которыми не общаемся», – сказал премьер.
С. Сквярнялис призвал внимательно вникнуть в ситуацию в Польше и только после этого выражать свое мнение.
Напомним, что лидер приходящих к власти консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Польша является стратегическим партнером Литвы, однако Литва не намерена делать вид, что в соседнем государстве не существуют проблемы с правами человека.
Информация «ЛК», BNS