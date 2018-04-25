default image
Власти Австрии заявили о предотвращении теракта в Вене

Подробнее...
default image
Сейм Литвы принял бюджет страны на 2020 год

Подробнее...
default image
Г.Науседа еще раз призвал Латвию и Эстонию не покупать электроэнергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
Страны Балтии и Польша вместе создают систему обороны

Подробнее...
default image
Акция «Принеси домой Рождество». Жителям бесплатно раздадут еловые ветки

Подробнее...
default image
Названы самые популярные у туристов достопримечательности 2019 года

Подробнее...
default image
М. Залаторюс: попросим президента наложить вето на повышение налога на прибыль банков

Подробнее...
default image
Бюджет ЕС потеряет от Brexit до 60 млрд евро

Подробнее...
default image
Рождественские городки Вильнюса – полный магии праздник в самом сердце города

Подробнее...
default image
Новое правительство Финляндии получило вотум доверия парламента

Подробнее...
default image
Сейм Литвы: налог на прибыль банков с 2020 года составит 20%

Подробнее...
default image
Меркель приглашает на работу в Германию

Подробнее...
default image
Пособия на детей в Литве с января увеличиваются с 60 евро до 100 евро

Подробнее...
default image
Налог на автомобильные выхлопы будет введен в Литве с июля следующего года

Подробнее...
default image
Джонсон провел первые назначения после выборов

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: у президента нет оснований ветировать бюджет

Подробнее...
default image
В Клайпеду пришел новый груз СПГ от российской компании "Новатэк"

Подробнее...
default image
В Украине введут электронные паспорта в смартфоне

Подробнее...
default image
ГИК утвердит границы округов: в Литве остается 70, у зарубежных литовцев будет свой

Подробнее...
default image
Суд решит, продлить ли арест А. Палецкису

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Власти Австрии заявили о предотвращении теракта в Вене

  • Фото pixabay.com

В Австрии власти заявили, что предотвратили сговор с целью проведения серии террористических атак. Об этом сообщает The Local во вторник, 17 декабря.

По данным полиции, в сговоре участвовали три человека, в том числе 24-летний мужчина, который поддерживал идеологию террористической организации «Исламское государство».

По данным следствия, главный подозреваемый планировал взорвать бомбу на рождественской ярмарке перед собором Святого Штефана в центре Вены в период между Рождеством и Новым годом.

Также утверждается, что другие возможные цели включали Зальцбург, а также города в Германии, Франции и Люксембург.

Организатор уже отбывает срок в тюрьме после двух попыток попасть в Сирию и присоединиться к ИГИЛ. Однако он мог поддерживать связь со своими сообщниками по мобильному телефону — вопреки тюремным правилам. Частью сговора также был план его побега.

Двое других подозреваемых в возрасте 25 и 31 года были взяты под стражу в конце прошлой недели. Все трое — этнические чеченцы.

Напомним, что ранее в Греции возле отделения полиции предотвратили теракт. Бомбу установили за пределами отделения полиции в течение ночи, но она не взорвалась, поскольку ее неправильно подключили.

Также сообщалось, что в Дании задержали восемь подозреваемых в подготовке теракта. Некоторые из задержанных «покупали предметы для изготовления взрывчатых веществ и пытались приобрести оружие».

korrespondent.net

Оставьте свой комментарий

avatar
600