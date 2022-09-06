Власти Беларуси предложили лишать гражданства оппозиционеров, признанных экстремистами

Предлагается, что такое решение будет приниматься президентом по предложению комиссии по вопросам гражданства.

«В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет. МВД рассчитывает на профилактический эффект этой законодательной инициативы», — сказал Кубраков.

Лукашенко допустил амнистию раскаявшихся оппозиционеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности амнистии для раскаявшихся оппозиционеров.

«Среди осужденных есть самые разные люди, в их числе, случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления, включая деяния протестной направленности. За последние два года поумнели все. Если они раскаялись, встали на путь исправления и полностью загладили вину, к ним можно проявить снисхождение», — заявил Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко подчеркнул, что послабления допустимы только в отношении «тех, кто реально этого заслуживает».

«То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты и экстремисты не из этой серии», — заявил президент Беларуси.