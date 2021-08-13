Власти Франции расширили действие санитарных пропусков.

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«Интерфакс» сообщает, что власти Франции расширили действие введённых 9 августа санитарных пропусков. Теперь их придётся предъявлять при посещении торговых центров и магазинов площадью более 20 000 кв. м, если они расположены на территориях с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 — там, где фиксируется более 200 случаев на 100 000 населения.

По словам официального представителя французского правительства Габриэля Атталя, к таким регионам относятся не менее 30 департаментов, в основном, на юге страны.

Власти Франции напоминают, что масочный режим обязателен внутри помещений, для посещения которых необходим санитарный пропуск.