Власти ФРГ из-за коронавируса впервые с весны ужесточили эпидемиологические меры

Власти ФРГ во вторник договорились об усилении эпидемиологических мер в борьбе с пандемией коронавируса. Как заявила на пресс-конференции канцлер Ангела Меркель, среди новых предписаний — штрафы за неверные контактные данные и за нарушения численных ограничений для участников мероприятий, сообщает ТАСС.

«За лето мы многое узнали о пандемии, но впереди более сложное время — осенние и зимние месяцы, — сказала она. — Растущая статистика — повод для беспокойства». Канцлер также заявила, что цель — избежать всеобщего локдауна, как было в начале пандемии, но для этого нужно точечно и быстро реагировать.

Согласно новым правилам, в мероприятиях, которые проводятся в закрытых частных помещениях, смогут участвовать максимум 25 человек, а на открытом воздухе и в общественных местах — 50 человек. Это правило вступит в силу не по всей стране, а в отдельных регионах при появлении там 35 заразившихся на 100 тыс. человек в течение недели. Если новых заразившихся будет больше 50, то правила будут еще жестче, но формулировать их будут уже регионы.

Кроме того, штрафовать будут тех граждан, которые в ресторанах в специальные анкеты вписывают не свои настоящие имена, а выдуманные. «Штраф составит минимум 50 евро», — сказала Ангела Меркель.

По данным берлинского Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии выявлен 287 421 случай заражения коронавирусом. Умерли за все время пандемии более 9,4 тыс. человек.

Самые высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля — более 6 тыс. инфицированных за сутки. Затем статистика стала сокращаться, в итоге уже в мае введенные ограничения стали отменять. С июля число заразившихся вновь стало расти. Это объясняется также и тем, что в Германии делают существенно больше тестов — около 1 млн в неделю.

Сейчас жителям страны необходимо носить маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях. До конца года отменены все массовые мероприятия. В Мюнхене с 24 сентября масочный режим также ввели на некоторых городских площадях и пешеходных улицах.