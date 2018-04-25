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Вопрос Беларуси должен быть рассмотрен на ближайшем саммите ЕС –Г. Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Вопрос Беларуси должен быть рассмотрен на ближайшей встрече Совета Руководителей Европы, а Евросоюз не должен отставать от других государств и объявить Минску санкции, утверждает литовский президент Гитанас Науседа. 

«Европейские и мировые государства одно за другим объявляют санкции Беларуси, Евросоюз должен проявить твердую волю и незамедлительно активировать санкции, внеся в список и личность Александра Лукашенко», – отметил глава государства в распространенном в среду пресс-релизе.  

Повестку саммита ЕС, который состоится 1-2 октября, Г. Науседа обсудил в телефонной беседе с председателем Совета руководителей Европы Шарлем Мишелем.

По сообщению администрации президента, руководитель страны призвал Ш. Мишеля внести обсуждение ситуации в Беларуси в повестку ближайшего саммита и объявить заключительные выводы. 

«По мнению главы государства, белорусский вопросы должен быть в повестке  Совета руководителей Европы, как и другие важные вопросы внешней политики – дело Алексея Навального», – говорится в сообщении.

Президент отмечает, что в Беларуси не прекращаются аресты и насилие, поэтому важно введение общих санкций ЕС.

Кроме прочего, Г. Науседа напомнил главе Совета руководителей ЕС о запуске Белорусской ЭАС, который по словам президента,  необходимо обсудить до 7 октября, когда белорусский режим планирует запустить станцию. 

В беседе с Ш. Мишелем, по информации президентской администрации, также обсуждались отношения с Китаем, конфликт в Средиземном море и дело А. Навального. 

Саммит должен был состояться на минувшей неделе, но Ш. Мишель его перенес, поскольку должен был изолироваться — у работника его охраны был выявлен коронавирус. 

Комментариев: 2

  1. Сергей :

    Этот свой пост я посвящаю своим оппонентам, пытающимся надувать щеки при проигранной партии.

    1. Можете сколь угодно приводить свои «железные» аргументы с цифириками, но жизнь течет параллельно от Вас. Логика сейчас выстраивается не по-вашему. Признайте это.

    2. «Народные протесты» изначально были обречены. И знаете почему? Основная причина в том, что не было в действительности формулки 3/97) Абсолютное большинство граждан Беларуси, имеющих право голоса, даже при многих претензиях к АГЛ, поддержало именно его. Если бы было по формуле, то была бы абсолютно иная ситуация.

    3. Протесты сдуваются, превращаясь в балаган! Это видно невооруженным глазом. Признаки:

    — количество все меньше и меньше с каждым разом;

    — анализируя сми оппозиционные, провластные, литовские, латвийские, эстонские, польские, приходишь к выводу, что при теперешней наступательной, хоть и с опозданием, информационной политике госсми, на фактах опровергающих все горячие фейки (немало попортившие крови), при подключении к этому здравомыслящих простых людей и блогеров, очень заметно снижение наступательного порыва оппонентов.

    — Нехта со своими нехтанианцами (читай их кураторами) уже и не знает, что новенького придумать. Полет мысли слабеет…

    — Больше всего еще сопротивляются литовцы, понятно… По уши в дерьме.))) Но и у них уже тот порыв!

    — Поляки все не прочь отказаться от роли регионального лидера, угрожают польскими санкциями. Но оказывается, что и в польском королевстве не все однозначно…В польских солидных сми стало появляться все больше разумных статей, пусть и не совсем дружелюбных, но с ростками разума.

    — Удивили латвийский и эстонский делфи!!! В последние дни почти вообще ничего…К чему бы это?

    Делайте выводы сами…Для нас самоуспокаиваться еще рано…

    Да, еще про Макрона ваще молчу….)))

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