Вопрос Беларуси должен быть рассмотрен на ближайшем саммите ЕС –Г. Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Вопрос Беларуси должен быть рассмотрен на ближайшей встрече Совета Руководителей Европы, а Евросоюз не должен отставать от других государств и объявить Минску санкции, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.

«Европейские и мировые государства одно за другим объявляют санкции Беларуси, Евросоюз должен проявить твердую волю и незамедлительно активировать санкции, внеся в список и личность Александра Лукашенко», – отметил глава государства в распространенном в среду пресс-релизе.

Повестку саммита ЕС, который состоится 1-2 октября, Г. Науседа обсудил в телефонной беседе с председателем Совета руководителей Европы Шарлем Мишелем.

По сообщению администрации президента, руководитель страны призвал Ш. Мишеля внести обсуждение ситуации в Беларуси в повестку ближайшего саммита и объявить заключительные выводы.

«По мнению главы государства, белорусский вопросы должен быть в повестке Совета руководителей Европы, как и другие важные вопросы внешней политики – дело Алексея Навального», – говорится в сообщении.

Президент отмечает, что в Беларуси не прекращаются аресты и насилие, поэтому важно введение общих санкций ЕС.

Кроме прочего, Г. Науседа напомнил главе Совета руководителей ЕС о запуске Белорусской ЭАС, который по словам президента, необходимо обсудить до 7 октября, когда белорусский режим планирует запустить станцию.

В беседе с Ш. Мишелем, по информации президентской администрации, также обсуждались отношения с Китаем, конфликт в Средиземном море и дело А. Навального.

Саммит должен был состояться на минувшей неделе, но Ш. Мишель его перенес, поскольку должен был изолироваться — у работника его охраны был выявлен коронавирус.