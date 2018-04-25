Вопрос Беларуси должен быть рассмотрен на ближайшем саммите ЕС –Г. Науседа

Вопрос Беларуси должен быть рассмотрен на ближайшей встрече Совета Руководителей Европы, а Евросоюз не должен отставать от других государств и объявить Минску санкции, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.
«Европейские и мировые государства одно за другим объявляют санкции Беларуси, Евросоюз должен проявить твердую волю и незамедлительно активировать санкции, внеся в список и личность Александра Лукашенко», – отметил глава государства в распространенном в среду пресс-релизе.
Повестку саммита ЕС, который состоится 1-2 октября, Г. Науседа обсудил в телефонной беседе с председателем Совета руководителей Европы Шарлем Мишелем.
По сообщению администрации президента, руководитель страны призвал Ш. Мишеля внести обсуждение ситуации в Беларуси в повестку ближайшего саммита и объявить заключительные выводы.
«По мнению главы государства, белорусский вопросы должен быть в повестке Совета руководителей Европы, как и другие важные вопросы внешней политики – дело Алексея Навального», – говорится в сообщении.
Президент отмечает, что в Беларуси не прекращаются аресты и насилие, поэтому важно введение общих санкций ЕС.
Кроме прочего, Г. Науседа напомнил главе Совета руководителей ЕС о запуске Белорусской ЭАС, который по словам президента, необходимо обсудить до 7 октября, когда белорусский режим планирует запустить станцию.
В беседе с Ш. Мишелем, по информации президентской администрации, также обсуждались отношения с Китаем, конфликт в Средиземном море и дело А. Навального.
Саммит должен был состояться на минувшей неделе, но Ш. Мишель его перенес, поскольку должен был изолироваться — у работника его охраны был выявлен коронавирус.
Комментариев: 2
Этот свой пост я посвящаю своим оппонентам, пытающимся надувать щеки при проигранной партии.
1. Можете сколь угодно приводить свои «железные» аргументы с цифириками, но жизнь течет параллельно от Вас. Логика сейчас выстраивается не по-вашему. Признайте это.
2. «Народные протесты» изначально были обречены. И знаете почему? Основная причина в том, что не было в действительности формулки 3/97) Абсолютное большинство граждан Беларуси, имеющих право голоса, даже при многих претензиях к АГЛ, поддержало именно его. Если бы было по формуле, то была бы абсолютно иная ситуация.
3. Протесты сдуваются, превращаясь в балаган! Это видно невооруженным глазом. Признаки:
— количество все меньше и меньше с каждым разом;
— анализируя сми оппозиционные, провластные, литовские, латвийские, эстонские, польские, приходишь к выводу, что при теперешней наступательной, хоть и с опозданием, информационной политике госсми, на фактах опровергающих все горячие фейки (немало попортившие крови), при подключении к этому здравомыслящих простых людей и блогеров, очень заметно снижение наступательного порыва оппонентов.
— Нехта со своими нехтанианцами (читай их кураторами) уже и не знает, что новенького придумать. Полет мысли слабеет…
— Больше всего еще сопротивляются литовцы, понятно… По уши в дерьме.))) Но и у них уже тот порыв!
— Поляки все не прочь отказаться от роли регионального лидера, угрожают польскими санкциями. Но оказывается, что и в польском королевстве не все однозначно…В польских солидных сми стало появляться все больше разумных статей, пусть и не совсем дружелюбных, но с ростками разума.
— Удивили латвийский и эстонский делфи!!! В последние дни почти вообще ничего…К чему бы это?
Делайте выводы сами…Для нас самоуспокаиваться еще рано…
Да, еще про Макрона ваще молчу….)))
Большинству беларусов от этого ни холодно, ни жарко)