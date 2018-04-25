Трехсторонний совет представит Кабмину различные предложения по ММЗ

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Поскольку Трехсторонний совет, в который входят представители правительства Литвы, работодателей и профсоюзов вновь не достиг договоренности по вопросу повышения минимальной месячной зарплаты (ММЗ) в следующем году, Кабмину будут представлены различные позиции.

Профсоюзы, как и ранее, предлагают повысить ММЗ на 56 евро до 663 евро (до уплаты налогов), представители правительства в соответствии с расчетами Банка Литвы (Центробанка) предлагают поднять ММЗ 642 евро, но при этом еще месяц обсуждать его в совете.

Между тем, представители бизнеса утверждают, что решение должно быть отложено по причине слишком неопределенной экономической ситуации и предстоящих в октябре выборов.

«Если обобщить, то фиксируем, что у каждой позиции различное мнение, у нас нет общего мнения Трехстороннего совета. А жаль», – заявила на заседании новый председатель совета, исполнительный директор ассоциации иностранных инвесторов Investors’ Forum Рута Скирене.

На минувшей неделе министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что если не удастся прийти к консенсусу, то решение будет принимать само правительство.

По словам Л. Кукурайтиса, ММЗ со следующего года могла бы повыситься приблизительно на 35 евро до 642 евро.

Линас Кукурайтис отметил, что министерство склонно одобрить новые расчеты Банка Литвы, что ММЗ в следующем году должны достигать 48,1% от средней заработной платы (СЗП). В настоящее время это соотношение составляет 47,5%.

Сейчас ММЗ составляет 607 евро (до уплаты налогов) — она была повышена в январе этого года.