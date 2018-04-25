default image
Кабмин упростил порядок приезда в Литву специалистов высокой квалификации

Подробнее...
default image
Светлана Тихановская, получив поддержку в ЕС, начала формировать теневое правительство

Подробнее...
default image
Бельгия обновила мировой рекорд "безвластия"

Подробнее...
default image
Кабмин не думает о введении ни всеобщего, ни локального карантина – С. Сквярнялис

Подробнее...
default image
Власти ФРГ из-за коронавируса впервые с весны ужесточили эпидемиологические меры

Подробнее...
default image
Вопрос Беларуси должен быть рассмотрен на ближайшем саммите ЕС –Г. Науседа

Подробнее...
default image
Трехсторонний совет представит Кабмину различные предложения по ММЗ

Подробнее...
default image
Глава Евросовета озвучил темы предстоящего саммита

Подробнее...
default image
Я. Неверович: соглашение по электроэнергии с БелАЭС является принципиальным

Подробнее...
default image
Палата общин в Британии приняла проект, уничтожающий договоренности с ЕС

Подробнее...
default image
ЕС проводит учения по кибербезопасности

Подробнее...
default image
За сутки в Литве выявлено 115 новых случаев коронавируса, общее число – 4693

Подробнее...
default image
США намерены развернуть ядерное оружие - СМИ

Подробнее...
default image
Для голосования за границей зарегистрировались 40 тыс. избирателей

Подробнее...
default image
Беларусь приняла ответные меры на санкции стран Балтии

Подробнее...
default image
Визит Э. Макрона полезен для лучшего взаимопонимания – Г. Науседа

Подробнее...
default image
В. Синкявичюс, агитирующий на выборах в сейм за Л. Савицкаса, получил согласие главы ЕК

Подробнее...
default image
В Турции построили первую за 97 лет христианскую церковь

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудит с главой Совета руководителей ЕС готовность к саммиту

Подробнее...
default image
Папа римский Франциск призвал к миру на Кавказе

Подробнее...
default image
Поправки о госаптеках вновь остались не принятыми

Подробнее...
default image
Спектакль «Коба» на вильнюсской сцене

Подробнее...
default image
В рамках визита Э.Макрона состоялась церемония обмена официальными подарками

Подробнее...
default image
Лидеры 60 стран дали обещание природе

Подробнее...
default image
Правительство профинансирует обучение 100 белорусов в вузах Литвы

Подробнее...
default image
Э. Макрон прибыл в Руклу для встречи с французскими военными

Подробнее...
default image
Генсек ООН назвал "ужасающей вехой" миллион смертей от коронавируса

Подробнее...
default image
Э. Макрон надеется на посредничество ОБСЕ по Беларуси в ближайшие недели

Подробнее...
default image
Родители детей из начальных школ и детсадов, находящихся на карантине, получат выплаты

Подробнее...
default image
Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в СГ

Подробнее...
default image
Компании Европы могут потерять 700 тыс. рабочих мест в случае Brexit без сделки

Подробнее...
default image
Э. Макрон после встречи с С. Тихановской пообещал помощь в посредничестве

Подробнее...
default image
Президенту Франции Э. Макрону присвоено звание почетного доктора ВУ

Подробнее...
default image
В Германии вызывает беспокойство растущее число бездомных

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает ЕС открыться для Беларуси после завершения периода А. Лукашенко

Подробнее...
default image
Не придется изолироваться при транзите через Эстонию в Литву

Подробнее...
default image
США создают антикитайскую коалицию

Подробнее...
default image
Э. Макрон в Вильнюсе: сотрудничество с РФ необходимо для достижения долгосрочного мира

Подробнее...
default image
Вторая волна: каким странам грозит локдаун

Подробнее...
default image
С. Тихановская получила обещание Э. Макрона помочь в стремлении к переговорам

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Трехсторонний совет представит Кабмину различные предложения по ММЗ

Фото lrv.lt

Поскольку Трехсторонний совет, в который входят представители правительства Литвы, работодателей и профсоюзов вновь не достиг договоренности по вопросу повышения минимальной месячной зарплаты (ММЗ) в следующем году, Кабмину будут представлены различные позиции. 

Профсоюзы, как и ранее,  предлагают повысить ММЗ на 56 евро до 663 евро (до уплаты налогов), представители правительства в соответствии с расчетами Банка Литвы (Центробанка) предлагают поднять ММЗ 642 евро, но при этом еще месяц обсуждать его в совете. 

Между тем, представители бизнеса утверждают, что решение должно быть отложено по причине слишком неопределенной экономической ситуации и предстоящих в октябре выборов. 

«Если обобщить, то фиксируем, что у каждой позиции различное мнение, у нас нет общего мнения Трехстороннего совета. А жаль», – заявила на заседании новый председатель совета, исполнительный директор ассоциации иностранных инвесторов Investors’ Forum Рута Скирене.

На минувшей неделе министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что если не удастся прийти к консенсусу, то решение будет принимать само правительство. 

По словам Л. Кукурайтиса, ММЗ со следующего года могла бы повыситься приблизительно на 35 евро до 642 евро.

Линас Кукурайтис отметил, что министерство склонно одобрить новые расчеты Банка Литвы, что ММЗ в следующем году должны достигать 48,1% от средней заработной платы (СЗП). В настоящее время это соотношение составляет 47,5%.

Сейчас ММЗ составляет 607 евро (до уплаты налогов) — она была повышена в январе этого года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.