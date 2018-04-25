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Я. Неверович: соглашение по электроэнергии с БелАЭС является принципиальным

Nuotrauka vrm.lrv.lt

В ответ на критику оппозиционных консерваторов в адрес согласованной с операторами электропередачи Балтийских стран методики торговли электроэнергией с третьими странами, советник президента заявил, что это является принципиальным соглашением, позволяющим не торговать электроэнергией, произведенной на Белорусской АЭС и на других небезопасных атомных станциях.  

Ярослав Неверович повторил, что после синхронизации сетей ЛЭП с Европой не останется никаких сомнений или рисков того, что электроэнергия с БелАЭС попадет в Литву. Поэтому он еще раз призвал ускорить реализацию проекта синхронизации. 

«Здесь слишком много эмоций, слишком все лично. Важно отметить, что достигнуто принципиальное решение, приняты законы как Литвой, так и нашими Балтийскими соседями, есть принципиальное соглашение с Еврокомиссией о том, что мы не будем способствовать коммерциализации небезопасных проектов, что не будет одобрена торговля электроэнергией, которая производится на небезопасных проектах, конкретно, электроэнергия Беларуси», – сказал в интервью радиостанции Ziniu radijas Я. Неверович.

Он повторил, что во избежание злоупотреблений следует ускорить синхронизацию линий электропередачи (ЛЭП) с сетями континентальной Европы. 

«Это правда, что будут риски и возможности того, что кто-то может злоупотребить тем, что физический поток отделен от коммерческого, но это окончательно решит ускорение синхронизации и ее скорейшая реализация, тогда не останется сомнений или рисков»,  – сказал советник президента.

В пятницу Litgrid сообщила, что с Латвией и Эстонией достигнуто соглашение о том, что электроэнергия,  импортируемая из России в Латвию, должна будет иметь гарантию происхождения, то есть свидетельство о том, что произведена не в Беларуси. 

Консерваторы утверждают, что система гарантий происхождения не является достаточной для блокирования выхода электроэнергии с БелАЭС на общий рынок. Член Комитета по экономическим вопросам сейма, консерватор Дайнюс Крейвис утверждает, что Россия может злоупотреблять этим положением, необходима более строгая система сертификации. 

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