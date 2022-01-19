Власти Польши вводят особый режим киберопасности из-за угрозы для информационных систем

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение ввести в республике особый режим, касающийся безопасности в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте правительства, передает ТАСС.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановление, вводящее по всей стране первый уровень предупреждения Alfa-CRP», — указано в сообщении. Особый режим вступит в силу во вторник, 18 января, в 23:59 (19 января в 01:59 мск) и будет действовать до воскресенья, 23 января. Особый режим «вводится из-за потенциальной угрозы для безопасности информационно-коммуникационных систем», информировали власти Польши.

Польский закон об антитеррористических действиях предусматривает, что в случае террористической атаки или ее угрозы глава правительства может вводить один из четырех уровней угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta. Самый высокий уровень — Delta — может быть объявлен, если произойдет теракт или поступающая информация будет свидетельствовать о его большой вероятности в Польше.

Аналогичные уровни с пометкой CRP касаются угроз в киберпространстве. Они вводятся для усиления контроля уровня безопасности информационных систем, чтобы отслеживать возможное появление нарушений в их работе.

Уровень Alfa-CRP — самый низкий. Он представляет собой сигнал для служб безопасности и всей государственной администрации, чтобы они проявили особую бдительность и проводили усиленный мониторинг безопасности информационных систем и электронной связи.